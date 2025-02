Sector de Cabildo Abierto cuestiona la presencia de Layera en Secretaria de Inteligencia

Su reciente designación en la Secretaria Nacional de Inteligencia por el Presidente Yamandú Orsi, viene generando ciertos celos profesional entre militares, celos profesionales que hablan de una histórica rivalidad en la conducción de las tareas de la conducción estratégica del Estado entre militares y policías.

Cabildo sangrando

Pero donde viene generando mayor escozor es entre militares retirados y en actividad pertenecientes a sectores de Cabildo Abierto, que de paso también acusa a blancos y colorados del debilitamiento de los cabildantes.

En un mensaje que circula por grupos de cabildantes con origen aparente de dirigentes de Rivera el mensaje expresa (sin editar) : "Acá en Cabildo estamos analizando, como mano viene de que la Secretaria de Inteligencia Estratégica manejada por el policía Mario Layera , andan queriendo formas una nueva KGB o Stassi , este Mario Layera cuando estaba de Director de Policía (informante de la DEA) , le encantaba “pinchar” teléfonos con el Guardian .

La cosa que se viene es que van a mandar a varios políticos blancos y colorados para adentro, ya tienen papeles , con nosotros no se van a meter, además fue este Layera que le metió dos infiltrados al inútil de Garce, que no hizo nada y estaba para la joda, acordarte cuando el imbécil de Garce denuncio a los Senadores por que le mandaron el plan de inteligencia a la prensa y había sido el mismo que dio el plan para fotocopiarlo en el parlamento, además Layera le metió dos topos el famoso Víctor Bjorgan Barrios (ex pareja del Juan Raul) el que se dio vuelta en plena campaña y apareció con Orsi en la conferencia y el otro el Diego D'Elia Parente ( hijo del Comisario D'Elia jefe de policía de Montevideo) , el cual va ocupar un cargo de confianza de Lazo en el MDN, un gran imbécil, imagínate no uno dos topos le metieron , esperemos que se vaya el 28 como un perro".

El mensaje escrito es respondido por varios audios de los cuales compartimos dos que analizan el fracaso electoral de Cabildo Abierto como consecuencia de la actitud de blancos y colorados y el propio Presidente Lacalle.

WhatsApp Audio 2025-02-13 at 15.27.59 (1).ogg