Gobierno decretó servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata

En declaraciones recogidas por Subrayado, la ministra señaló que el gobierno tomó las medidas “correspondientes para poder disminuir los niveles de conflictividad y favorecer la construcción de acuerdo”. Esta decisión se fijó “el lunes con el decreto, y hoy se hizo la comunicación”.

¿Qué dice la resolución?

El decreto firmado por el ministro de Trabajo Juan Castillo, y la ministra de Transporte Etcheverry establece que: deberán prestarse preceptivamente los siguientes servicios mínimos en la terminal de contenedores especializada del puerto de Montevideo "servicios de muelle de carga y descarga de buques, de recepción de contenedores llenos y vacíos (transporte carretero y eventualmente fluvial), importación y exportación". Para el primero de los modos de transporte "el servicio mínimo deberá garantizar 25 contenedores por hora", señala.

Para cumplir con los objetivos, se deberá asegurar una dotación mínima de personal. En el área de Mantenimiento 4 técnicos, en cuanto a administrativos para tareas aduaneras, 2 empleados. En pañol, 1 empleado, en Gate llenos 2 casetas, 1 dispatcher, 1 yard planner, 3 choferes, 2 inspectores. En logística 1 staker, 1 elevador, 1 encargado, 1 administrativo. Para las 2 grúas 3 operarios y 4 apuntadores, 5 choferes straddle carrier, 12 estibadores, 4 referentes, 2 planificadores de buques. 1 dispatcher. 1 maquinista de playa de contenedores vacíos y 2 administrativos de operaciones.

En cuanto al gate vacío 1 administrativo, 1 dispatcher, 1 yard planner, 1 coordinador, 1 maquinista, 1 inspector. Los servicios referidos "deberán cumplirse por los trabajadores de la empresa en caso de implementarse medidas gremiales", resolvió el gobierno. El documento señala que las partes deben "establecer los mecanismos necesarios a efectos de garantizar la plena operativa portuaria de los servicios vinculados a contenedores refrigerados o con elementos perecederos o con material sanitariamente sensible".

Legítima Mañana

El presidente del sindicato de Terminal Cuenca del Plata, Álvaro Reinaldo, sostuvo el jueves en Legítima Mañana que la empresa “no se mueve de su lugar” en la negociación del convenio colectivo y planteó que, si el puerto debe funcionar de manera permanente, también deben garantizarse los jornales de quienes permanecen a la orden.

Trámite de esencialidad

La compañía había solicitado formalmente al gobierno la declaración de esencialidad el jueves, sosteniendo que podía limitarse estrictamente a las prestaciones indispensables, preservando en todo lo demás el ejercicio del derecho de huelga.