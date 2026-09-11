Crisis en el Voleibol: cuatro clubes denuncian cambios de reglas y un posible conflicto de intereses en la FUV

Sin embargo, una vez concluida esa instancia, la FUV resolvió ampliar los cupos para incorporar a CDV y Olimpic de Atenas. Los clubes impugnantes sostienen que la modificación fue realizada fuera de plazo y de manera unilateral, cuando la competencia clasificatoria ya había terminado.

El club Olimpic de Atenas, decidió bajarse porque consideró que no correspondía participar dada la irregular decisión, por lo que sólo CDV siguió adelante ante la indignación de los demás clubes.

Crisis por reglas modificadas después de competir

Uno de los principales cuestionamientos planteados apunta a lo que los clubes consideran una alteración de las reglas con la competencia ya finalizada.

La impugnación sostiene que la resolución de la FUV presenta un “vicio de motivación” y carece de un sustento reglamentario explícito que habilite a modificar las condiciones de clasificación una vez disputada la fase correspondiente.

Las instituciones señalan además que la resolución invoca un análisis genérico, sin identificar las disposiciones estatutarias o reglamentarias que otorgarían a la Federación la potestad para introducir el cambio.

Para los denunciantes, la modificación afecta las condiciones bajo las cuales los equipos disputaron la fase clasificatoria y constituye una alteración posterior de las reglas de competencia. También cuestionan que el cambio se haya aplicado específicamente a la categoría Sub-16.

Otro de los aspectos señalados es la falta de una notificación formal de la resolución a los clubes participantes y a la sede anfitriona de la competencia. Según sostienen, esa omisión habría impedido a las instituciones ejercer oportunamente su derecho de defensa.

Denuncia por eventual conflicto de intereses

La presentación también plantea un cuestionamiento más delicado: un eventual conflicto de intereses vinculado a las autoridades federativas.

Los clubes señalan que la dirección del CDV, una de las instituciones incorporadas a la fase final como consecuencia de la ampliación de los cupos, coincide con la persona que ocupa la presidencia de la Liga Metropolitana de Voleibol y la Secretaría General de la FUV, autoridad que firma la resolución cuestionada.

Los dirigentes entienden que esta situación debe ser investigada y reclaman que se determine si existió una situación de conflicto de intereses o una eventual desviación de poder en la adopción de la medida.

La denuncia no se limita, por tanto, a una discusión sobre el formato de una competencia juvenil. Los clubes entienden que está en juego el respeto de las reglas previamente establecidas, la transparencia en la toma de decisiones y las garantías institucionales dentro de la organización del voleibol uruguayo.

Clubes piden anulación

Las instituciones solicitaron la anulación inmediata de la resolución del 30 de julio y el mantenimiento del formato original de cuatro cupos para la fase final.

Asimismo, reclamaron la convocatoria urgente a una reunión con la FUV y las ligas asociadas, con un plazo no mayor a 24 horas para abordar la situación.

La advertencia planteada por los clubes es concreta: si antes del sábado 12 de setiembre no se restablece el criterio original de clasificación, evaluarán no presentarse a la fase final de la Liga Uruguaya Juvenil Sub-16.

En ese escenario, los clubes anticiparon que responsabilizarán a la Federación por los eventuales perjuicios deportivos, económicos e institucionales que puedan derivarse de la decisión.

Paralelamente, anunciaron la presentación de denuncias administrativas ante la SENADE y el MEC para que se investiguen las presuntas irregularidades planteadas en la impugnación y la eventual existencia de conflictos de intereses.