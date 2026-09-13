Rocha será sede del XX Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Intercambio académico

ELERNyMA busca promover el intercambio académico y cultural entre estudiantes de diferentes países, tomando como punto de partida las distintas realidades ambientales de cada territorio. En ese marco, uno de sus objetivos es contribuir a la construcción de criterios éticos y profesionales para el futuro desempeño de quienes trabajan en áreas vinculadas a la gestión ambiental.

El programa también apunta a generar instancias para la difusión y discusión de investigaciones y abordajes académicos sobre las problemáticas ambientales de la región. A esto se suma la intención de promover una construcción colectiva del conocimiento, desde una perspectiva crítica e integral.

Otro de los ejes será el fortalecimiento de redes entre estudiantes, instituciones y organizaciones vinculadas a las cuestiones ambientales. El intercambio de experiencias entre jóvenes de distintos países permitirá poner en común conocimientos y perspectivas sobre desafíos que atraviesan a los territorios latinoamericanos.

Debate entre estudiantes

La propuesta incluye además la discusión sobre el papel que tendrán los futuros profesionales de las áreas ambientales frente a esos desafíos, con el objetivo de generar nuevas ideas y enfoques a partir del intercambio entre participantes.

Con la declaración de Interés Departamental, el Gobierno de Rocha destacó la importancia de que el departamento sea escenario de un encuentro de alcance latinoamericano. La realización del ELERNyMA representa, además, una oportunidad para fortalecer los vínculos entre estudiantes, promover el intercambio académico y posicionar a Rocha como espacio de encuentro en torno a las cuestiones ambientales de la región.