Sheinbaum defiende la soberanía nacional de México frente a presiones externas

«México es un país libre, independiente y soberano. Bastante nos costó llegar a este momento para ir a buscar nuevamente a un emperador para que gobierne nuestro país», subrayó durante su intervención.

Garantía de derechos e inversión social

De cara al proceso electoral 2026-2027 iniciado este mes, en el que se renovarán más de 19.600 cargos de elección popular, la mandataria marcó distancia respecto a las prácticas políticas del pasado.

«Nosotros no compramos votos, damos derechos al pueblo de México, que es muy distinto», aseveró ante unas 5.000 personas en La Paz, Baja California Sur. Explicó que los recursos de los programas sociales se entregan de manera directa a través del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Durante su informe, Sheinbaum detalló los avances económicos y sociales alcanzados por la Cuarta Transformación:

Incremento salarial: El salario mínimo mensual pasó de 2.800 pesos en 2018 a 9.500 pesos en la actualidad, factor que ha contribuido a sacar de la pobreza a 13,5 millones de personas.

Cobertura social: En Baja California Sur, 238.413 personas reciben apoyos sociales, lo que representa una inversión pública anual de 4.465 millones de pesos. La cobertura abarca a más de 68.000 adultos mayores, 15.000 personas con discapacidad y decenas de miles de estudiantes becados.

Vivienda digna: Se avanza en la construcción de 47.000 viviendas sociales en la entidad para garantizar soluciones habitacionales a los trabajadores del sector turístico.

La presidenta concluyó su gira reiterando que los desafíos del país serán resueltos internamente: «Puede haber problemas en el país, pero siempre los solucionamos los mexicanos. La injerencia, no; la subordinación, tampoco; el entreguismo, menos».