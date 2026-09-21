Educación Media duplicará la cobertura de su programa de alimentación para 2027

Asimismo, las autoridades trabajan para respaldar con partidas específicas e insumos —como leche en polvo— a aquellos centros donde las propias comunidades educativas (docentes, equipos de gestión y comisiones de fomento) ya brindan desayunos o meriendas por iniciativa propia, sumando el apoyo del Instituto Nacional de Alimentación (INDA).

De cara a 2027, la ampliación del servicio se definirá a partir del análisis de la demanda regional y priorizando aquellos locales que cuenten con espacios adaptables para la logística de elaboración y distribución de alimentos.

Menús atractivos y nutrición balanceada

Con el fin de garantizar una alimentación equilibrada y de alta aceptación entre adolescentes y jóvenes, el diseño del menú contó con el asesoramiento técnico del Programa de Alimentación Escolar de Primaria.

Según explicó Gastón Viñoles, referente del programa por la DGETP, los equipos de nutricionistas realizan un seguimiento continuo en territorio cuidando la calidad, el sabor y la presentación de las comidas. La respuesta por parte de los estudiantes y sus familias ha sido sumamente positiva, consolidando el espacio de la comida como parte integral de la experiencia educativa.

Continuidad del servicio en vacaciones de primavera y Verano Educativo

Para el próximo receso escolar de setiembre, la ANEP y el INDA articularon un plan de contingencia basado en un relevamiento previo de necesidades. Los estudiantes que lo requieran podrán acceder al servicio de alimentación a través de los puntos fijos, móviles y la entrega de viandas del INDA en sus respectivas localidades.

Por otra parte, las autoridades ya avanzan en la planificación de Verano Educativo, propuesta que contempla la apertura de liceos y escuelas técnicas durante la temporada estival. El plan priorizará los centros que ya cuentan con infraestructura de alimentación para mantener la vinculación pedagógica y social de los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad.