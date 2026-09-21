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Política alimentación | primavera |

Educación Media duplicará la cobertura de su programa de alimentación para 2027

Además el Programa de Alimentación Estudiantil de Educación Media garantizará el servicio durante el receso de primavera.

Programa Educación Media

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El Programa de Alimentación Estudiantil de Educación Media proyecta una fuerte expansión de su cobertura para el año 2027, con el objetivo de duplicar la cantidad de beneficiarios y pasar de 20.000 a 40.000 estudiantes atendidos en todo el país. La medida acompaña la política de ampliación del tiempo educativo en la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU).

La iniciativa, conformada formalmente en 2026 y coordinada por referentes de la DGES y la DGETP junto a un equipo de nutricionistas en territorio, incorporó este año 59 locales escolares mediante la instalación de nuevos comedores. Estos espacios ofrecen almuerzos bajo la modalidad de servicio tercerizado y se suman a la oferta ya existente en liceos de tiempo completo, Centros Educativos Asociados (CEA) y centros María Espínola, donde se brindan desayuno, almuerzo y merienda.

Nuevas incorporaciones y apoyo a iniciativas comunitarias

Dentro de las novedades del calendario, en octubre se sumará al programa el liceo de La Coronilla, en el departamento de Rocha, con la modalidad de almuerzo.

Asimismo, las autoridades trabajan para respaldar con partidas específicas e insumos —como leche en polvo— a aquellos centros donde las propias comunidades educativas (docentes, equipos de gestión y comisiones de fomento) ya brindan desayunos o meriendas por iniciativa propia, sumando el apoyo del Instituto Nacional de Alimentación (INDA).

De cara a 2027, la ampliación del servicio se definirá a partir del análisis de la demanda regional y priorizando aquellos locales que cuenten con espacios adaptables para la logística de elaboración y distribución de alimentos.

Menús atractivos y nutrición balanceada

Con el fin de garantizar una alimentación equilibrada y de alta aceptación entre adolescentes y jóvenes, el diseño del menú contó con el asesoramiento técnico del Programa de Alimentación Escolar de Primaria.

Según explicó Gastón Viñoles, referente del programa por la DGETP, los equipos de nutricionistas realizan un seguimiento continuo en territorio cuidando la calidad, el sabor y la presentación de las comidas. La respuesta por parte de los estudiantes y sus familias ha sido sumamente positiva, consolidando el espacio de la comida como parte integral de la experiencia educativa.

Continuidad del servicio en vacaciones de primavera y Verano Educativo

Para el próximo receso escolar de setiembre, la ANEP y el INDA articularon un plan de contingencia basado en un relevamiento previo de necesidades. Los estudiantes que lo requieran podrán acceder al servicio de alimentación a través de los puntos fijos, móviles y la entrega de viandas del INDA en sus respectivas localidades.

Por otra parte, las autoridades ya avanzan en la planificación de Verano Educativo, propuesta que contempla la apertura de liceos y escuelas técnicas durante la temporada estival. El plan priorizará los centros que ya cuentan con infraestructura de alimentación para mantener la vinculación pedagógica y social de los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad.

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