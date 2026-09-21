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Política

Conflicto

Gobierno defendió su gestión ante el conflicto en el puerto: "No hemos perdido autoridad"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó los servicios mínimos y el Supra realiza un par de 24 horas este lunes.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió la intervención del gobierno en el conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y sus trabajadores y rechazó que el Poder Ejecutivo haya perdido autoridad frente a una disputa que continúa sin acuerdo y que tendrá un nuevo capítulo este lunes con un paro nacional portuario de 24 horas.

Sánchez sostuvo que el Ejecutivo priorizó inicialmente la negociación entre las partes y posteriormente resolvió establecer servicios mínimos ante la falta de avances. “Hicimos todo el esfuerzo para que hubiera diálogo y cuando entendimos que era necesario establecer servicios mínimos, lo hicimos”, señaló este sábado.

“No hemos perdido autoridad, hay un conflicto entre una empresa privada y un sindicato de esta empresa. Cuando vimos que ese diálogo no estaba siendo fructífero, establecimos los servicios mínimos”, agregó el jerarca, al valorar el papel de intermediación asumido por el gobierno.

Supra para este lunes

La tensión continúa este lunes, cuando el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) realiza un paro nacional portuario de 24 horas desde las 7, en rechazo a la resolución del MTSS y el MTOP. Desde la cartera de Trabajo indicaron que durante la medida también regirán los servicios mínimos.

El sindicato considera que la resolución es “excesiva” y “arbitraria” y sostiene que “limita el derecho a la huelga”. El régimen había sido establecido por el Ejecutivo con carácter “transitorio y limitado” luego del pedido de esencialidad formulado por TCP.

El Supra también fijó una asamblea general para el jueves 24 a las 10, aunque el corte de actividades comenzará a las 8. La convocatoria tendrá lugar en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en Montevideo y en el portón de la ANP en Nueva Palmira.

De esta manera, el gobierno mantiene su decisión de garantizar un piso de operativa mientras continúa buscando una salida negociada, en un conflicto que ya pasó de las medidas concentradas en TCP a una convocatoria de alcance nacional.

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