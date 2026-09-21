El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió la intervención del gobierno en el conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y sus trabajadores y rechazó que el Poder Ejecutivo haya perdido autoridad frente a una disputa que continúa sin acuerdo y que tendrá un nuevo capítulo este lunes con un paro nacional portuario de 24 horas.
Conflicto
Gobierno defendió su gestión ante el conflicto en el puerto: "No hemos perdido autoridad"
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó los servicios mínimos y el Supra realiza un par de 24 horas este lunes.