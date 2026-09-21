Gobierno defendió su gestión ante el conflicto en el puerto: "No hemos perdido autoridad"

Supra para este lunes

La tensión continúa este lunes, cuando el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) realiza un paro nacional portuario de 24 horas desde las 7, en rechazo a la resolución del MTSS y el MTOP. Desde la cartera de Trabajo indicaron que durante la medida también regirán los servicios mínimos.

El sindicato considera que la resolución es “excesiva” y “arbitraria” y sostiene que “limita el derecho a la huelga”. El régimen había sido establecido por el Ejecutivo con carácter “transitorio y limitado” luego del pedido de esencialidad formulado por TCP.

El Supra también fijó una asamblea general para el jueves 24 a las 10, aunque el corte de actividades comenzará a las 8. La convocatoria tendrá lugar en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en Montevideo y en el portón de la ANP en Nueva Palmira.

De esta manera, el gobierno mantiene su decisión de garantizar un piso de operativa mientras continúa buscando una salida negociada, en un conflicto que ya pasó de las medidas concentradas en TCP a una convocatoria de alcance nacional.