Con una amplia concurrencia en los centros de votación distribuidos en todo el territorio capitalino, Montevideo completó una nueva edición de las elecciones del Presupuesto Participativo y la renovación de los Concejos Vecinales. La convocatoria organizada por la Intendencia permitió a los habitantes de los distintos barrios definir de manera directa las prioridades de inversión comunitaria y elegir a sus representantes locales para el próximo período.
participación
Montevideo renovó sus Concejos Vecinales y eligió las prioridades de inversión barrial
El proceso combinado de votación digital y presencial movilizó a miles de vecinos en los ocho municipios de la capital departamental.