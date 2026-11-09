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Política Montevideo | inversión |

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Montevideo renovó sus Concejos Vecinales y eligió las prioridades de inversión barrial

El proceso combinado de votación digital y presencial movilizó a miles de vecinos en los ocho municipios de la capital departamental.

Consejos Vecinales y Presupuesto Participativo

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Por Redacción Caras y Caretas

Con una amplia concurrencia en los centros de votación distribuidos en todo el territorio capitalino, Montevideo completó una nueva edición de las elecciones del Presupuesto Participativo y la renovación de los Concejos Vecinales. La convocatoria organizada por la Intendencia permitió a los habitantes de los distintos barrios definir de manera directa las prioridades de inversión comunitaria y elegir a sus representantes locales para el próximo período.

El proceso electoral combinó la modalidad digital —habilitada previamente a través de la plataforma institucional— con una intensa jornada de sufragio presencial que se desarrolló en los Centros Comunales Zonales y locales asignados en los ocho municipios de la ciudad.

Inversión comunitaria y proyectos seleccionados

La edición de este ciclo puso a disposición de la ciudadanía un fondo global de 216 millones de pesos, distribuidos equitativamente entre los municipios para financiar aquellas propuestas que superaron los estudios de viabilidad técnica y respondieron a demandas concretas de los vecinos.

Entre las iniciativas sometidas a votación destacaron proyectos de acondicionamiento de espacios públicos, mejoras en la iluminación y accesibilidad de entornos escolares, creación de áreas recreativas, instalación de infraestructura deportiva y obras de saneamiento barrial. Los electores tuvieron la oportunidad de seleccionar hasta dos propuestas de su preferencia mediante hojas específicas dispuestas para tal fin.

Renovación de la representación vecinal

En paralelo a la definición de las obras públicas, la jornada presencial concentró el interés en la elección de las candidaturas que integrarán los 18 Concejos Vecinales de Montevideo. Estos órganos de participación social, formados por vecinos que desempeñan tareas de carácter honorario, cumplen un rol fundamental como nexo entre las comunidades barriales y las autoridades del gobierno departamental y municipal.

Las autoridades comunales destacaron la relevancia de mantener activos estos espacios de democracia directa, los cuales permiten canalizar las inquietudes cotidianas de los barrios y asegurar el control ciudadano en la ejecución de los planes de desarrollo local.

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