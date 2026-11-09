Montevideo renovó sus Concejos Vecinales y eligió las prioridades de inversión barrial

Entre las iniciativas sometidas a votación destacaron proyectos de acondicionamiento de espacios públicos, mejoras en la iluminación y accesibilidad de entornos escolares, creación de áreas recreativas, instalación de infraestructura deportiva y obras de saneamiento barrial. Los electores tuvieron la oportunidad de seleccionar hasta dos propuestas de su preferencia mediante hojas específicas dispuestas para tal fin.

Renovación de la representación vecinal

En paralelo a la definición de las obras públicas, la jornada presencial concentró el interés en la elección de las candidaturas que integrarán los 18 Concejos Vecinales de Montevideo. Estos órganos de participación social, formados por vecinos que desempeñan tareas de carácter honorario, cumplen un rol fundamental como nexo entre las comunidades barriales y las autoridades del gobierno departamental y municipal.

Las autoridades comunales destacaron la relevancia de mantener activos estos espacios de democracia directa, los cuales permiten canalizar las inquietudes cotidianas de los barrios y asegurar el control ciudadano en la ejecución de los planes de desarrollo local.