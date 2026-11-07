Orsi sobre la reunión privada con León XIV: "Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver"

"Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver y por supuesto una gratitud enorme por todo lo que hacen las organizaciones vinculadas a la Iglesia, que trabajan en los temas sociales con el Estado desde hace muchos años", señaló el mandatario.

Esta articulación histórico-institucional entre el Estado uruguayo y las instituciones de asistencia social vinculadas a la Iglesia abarca áreas clave de contención comunitaria, apoyo a sectores vulnerables, infraestructura asistencial y programas de desarrollo social en diversos puntos del país.

El presidente destacó el mensaje papal

Uno de los aspectos más destacados por el mandatario fue la rigurosidad analítica y la preparación conceptual desplegada por la Santa Sede durante la visita. Orsi resaltó cómo la alocución del papa León XIV tomó como punto de partida un símbolo de fuerte arraigo en la identidad y la memoria histórica uruguaya: el monumento al Éxodo del Pueblo Oriental.

"El Vaticano tiene eso. Cuando llega a un lugar o cuando el papa habla, normalmente hay mucho estudio atrás. Mucho análisis. A partir de ese hilo conductor fue desarrollando todos los temas que para la Iglesia son fundamentales. Por supuesto para la comunidad católica, pero también para la humanidad hoy", afirmó el presidente.

El uso simbólico del Éxodo sirvió de plataforma para articular reflexiones sobre la movilidad humana, la soberanía de los pueblos, la cohesión comunitaria y los desafíos éticos contemporáneos.

Un llamado a la paz y a la comunión

En un escenario internacional marcado por la fragmentación geopolítica y el incremento de conflictos bélicos, Orsi hizo hincapié en el valor pedagógico y transformador del discurso papal, extendiendo su alcance más allá de los confines de la fe católica.

"Muchos de sus mensajes nos obligan a reflexionar. En tiempos donde se habla tanto de guerra, donde la polarización o el distanciamiento es una de las características, un mensaje de paz y comunión viene muy bien", expresó.

Con estas declaraciones, el Poder Ejecutivo ratifica la voluntad del Estado uruguayo de mantener un diálogo abierto con los principales referentes globales, promoviendo valores de convivencia pacífica, multilateralismo y fortalecimiento de la red de contención social para los sectores más desfavorecidos.