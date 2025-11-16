Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Apuntan a bandas del Comcar

Solidaridad con autoridades del INR por la amenaza sufrida:"La próxima va pa tu auto con tu familia adentro"

Preocupación por disparos de arma de fuego efectuados en la madrugada de este domingo contra la fachada de la sede del INR.

Disparos de arma de fuego efectuados en la madrugada de este domingo contra la fachada de la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Por Redacción Caras y Caretas

Ocurrió este domingo sobre las 2:15 en la sede ubicada en la calle Cerro Largo. Delincuentes dispararon contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y dejaron una nota con una grave amenaza contra sus autoridades: "La próxima va pa tu auto con tu familia".

De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior, no se registraron personas lesionadas y están dispuestas las medidas de seguridad correspondientes.

Sindicato de Guardia Republicana

Las reacciones no se hicieron esperar. El sindicato de la Guardia Republicana señaló que “estas acciones no solo atentan contra una institución, sino contra todos los uruguayos”.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, señaló que “el enfrentamiento al crimen organizado viene de lejos y no admite otra cosa que cerrar filas para combatirlo, sin especulaciones menores de ninguna índole”.

Solidaridad con el INR

"Toda mi solidaridad y respaldo con @AnaJuanche, que fue amenazada en el atentado de la sede administrativa del INR. El enfrentamiento al crimen organizado viene de lejos y no admite otra cosa que cerrar filas para combatirlo, sin especulaciones menores de ninguna índole", expresó Mahía.

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva, expresó: “Toda nuestra solidaridad con la Directora del INR. Todos juntos”.

También el diputado nacionalista Pablo Abdala publicó su opinión: “Mi solidaridad con las autoridades del INR y, en especial, con la directora Ana Juanche. Los atentados y amenazas con fines de amedrentamiento deben ser repudiados y reprimidos. Es urgente aprobar la ley de descentralización del INR, para fortalecer la respuesta a nivel del sistema penitenciario, en todos los planos”, señaló.

En tanto que el periodista Gabriel Pereyra expresó en su cuenta de X que la "hipótesis más firme: represalia contra la directora Ana Juanche, por el último traslado de jefes de bandas en Comcar".

