Solidaridad con autoridades del INR por la amenaza sufrida:"La próxima va pa tu auto con tu familia adentro"

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, señaló que “el enfrentamiento al crimen organizado viene de lejos y no admite otra cosa que cerrar filas para combatirlo, sin especulaciones menores de ninguna índole”.

Solidaridad con el INR

"Toda mi solidaridad y respaldo con @AnaJuanche, que fue amenazada en el atentado de la sede administrativa del INR. El enfrentamiento al crimen organizado viene de lejos y no admite otra cosa que cerrar filas para combatirlo, sin especulaciones menores de ninguna índole", expresó Mahía.

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva, expresó: “Toda nuestra solidaridad con la Directora del INR. Todos juntos”.

También el diputado nacionalista Pablo Abdala publicó su opinión: “Mi solidaridad con las autoridades del INR y, en especial, con la directora Ana Juanche. Los atentados y amenazas con fines de amedrentamiento deben ser repudiados y reprimidos. Es urgente aprobar la ley de descentralización del INR, para fortalecer la respuesta a nivel del sistema penitenciario, en todos los planos”, señaló.

En tanto que el periodista Gabriel Pereyra expresó en su cuenta de X que la "hipótesis más firme: represalia contra la directora Ana Juanche, por el último traslado de jefes de bandas en Comcar".