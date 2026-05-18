Ante la reciente declaración de estado de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo, el Ejército Nacional de Uruguay emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad sobre el estado y la seguridad del contingente de cascos azules desplegado en el país africano.
Emergencia sanitaria
Ébola en el Congo: Ejército uruguayo activa protocolos sanitarios y monitorea a dos militares cerca del brote
Tras la emergencia de la OMS, el Ejército activa protocolos y vigila a dos cascos azules uruguayos apostados cerca del foco de ébola.