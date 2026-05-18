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Política

Emergencia sanitaria

Ébola en el Congo: Ejército uruguayo activa protocolos sanitarios y monitorea a dos militares cerca del brote

Tras la emergencia de la OMS, el Ejército activa protocolos y vigila a dos cascos azules uruguayos apostados cerca del foco de ébola.

Ejército del Uruguay

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Ante la reciente declaración de estado de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo, el Ejército Nacional de Uruguay emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad sobre el estado y la seguridad del contingente de cascos azules desplegado en el país africano.

El foco principal de la enfermedad se localiza en la ciudad de Bunia, registrándose además un caso confirmado en la ciudad de Goma. Frente a este escenario, las autoridades militares uruguayas informaron que los efectivos desplegados ya se encuentran aplicando rigurosas medidas de prevención y control sanitario para evitar cualquier riesgo de contagio.

Ubicación del contingente y personal expuesto

El Ejército brindó detalles específicos sobre la ubicación geográfica de sus tropas con respecto a las zonas de riesgo:

  • Base "Siempre Presente" (Goma): Se encuentra ubicada a más de 500 kilómetros de distancia del foco principal de Bunia, lo que establece un margen de distancia considerable.

  • Observadores militares: Se confirmó la presencia de dos observadores uruguayos en las áreas bajo alerta. Uno de ellos está desplegado en la localidad de Fataki (a 70 kilómetros del foco), mientras que el segundo, asignado a Bunia, se encuentra actualmente fuera del área de misión.

Preparación y monitoreo permanente

El comunicado oficial subraya que el personal sanitario del contingente uruguayo cuenta con una sólida formación especializada en la prevención, diagnóstico y detección temprana de enfermedades tropicales.

Asimismo, se enfatizó que la situación de los soldados es objeto de un monitoreo permanente y en tiempo real por parte del Servicio Sanitario del Ejército y del Comando General del Ejército, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad en el terreno.

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