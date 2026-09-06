Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

se apronta la fiesta

Florida se prepara para la llegada del Papa León XIV

Funcionarios de la Intendencia de Florida realizaron trabajos de reacondicionamiento de la catedral local con el empleo de un dron, lo que facilitó loas tareas.

Limpiando con un dron la catedral de Florida.

Limpiando con un dron la catedral de Florida.

 Intendencia de Florida
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Con el comienzo de los trabajos de hidrolavado y limpieza de la Catedral de Florida, la Intendencia local incrementa las acciones de acondicionamiento y puesta en valor del edificio en el marco de los trabajos que se vienen desarrollando con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a nuestra ciudad.

Asimismo, se iniciaron los trabajos en la vereda ubicada frente a la Catedral, dando comienzo al acondicionamiento de otros sectores vinculados a la visita papal.

Una vez finalizados los trabajos de hidrolavado y limpieza, se llevará a cabo la iluminación de la Catedral, como parte de las acciones previstas para realzar su valor arquitectónico y patrimonial, y acompañar la preparación de la ciudad para este acontecimiento.

La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones de conservación y presentación del edificio, uno de los principales referentes patrimoniales, religiosos e históricos de Florida, preparándolo para un acontecimiento de especial significado para el departamento y para todo el país.

Los trabajos forman parte de una serie de actuaciones coordinadas por la Intendencia de Florida para mejorar y acondicionar diferentes espacios de la ciudad vinculados a la visita papal, poniendo especial énfasis en aquellos lugares que forman parte de la identidad y el patrimonio de los floridenses.

Llegada del Papa

La llegada del Papa León XIV representa una oportunidad única para Florida, que se prepara para recibir a miles de visitantes y vivir una jornada histórica.

Desde la Intendencia se continuará trabajando durante las próximas semanas en diferentes puntos de la ciudad, con intervenciones de mantenimiento, limpieza, iluminación y mejora del espacio público, acompañando la preparación de Florida para este importante acontecimiento.

Te puede interesar