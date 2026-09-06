Florida se prepara para la llegada del Papa León XIV

La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones de conservación y presentación del edificio, uno de los principales referentes patrimoniales, religiosos e históricos de Florida, preparándolo para un acontecimiento de especial significado para el departamento y para todo el país.

Los trabajos forman parte de una serie de actuaciones coordinadas por la Intendencia de Florida para mejorar y acondicionar diferentes espacios de la ciudad vinculados a la visita papal, poniendo especial énfasis en aquellos lugares que forman parte de la identidad y el patrimonio de los floridenses.

Llegada del Papa

La llegada del Papa León XIV representa una oportunidad única para Florida, que se prepara para recibir a miles de visitantes y vivir una jornada histórica.

Desde la Intendencia se continuará trabajando durante las próximas semanas en diferentes puntos de la ciudad, con intervenciones de mantenimiento, limpieza, iluminación y mejora del espacio público, acompañando la preparación de Florida para este importante acontecimiento.