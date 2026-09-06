Con el comienzo de los trabajos de hidrolavado y limpieza de la Catedral de Florida, la Intendencia local incrementa las acciones de acondicionamiento y puesta en valor del edificio en el marco de los trabajos que se vienen desarrollando con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a nuestra ciudad.
se apronta la fiesta
Florida se prepara para la llegada del Papa León XIV
Funcionarios de la Intendencia de Florida realizaron trabajos de reacondicionamiento de la catedral local con el empleo de un dron, lo que facilitó loas tareas.