"Te cambio mi vida por la de mis hijas": la posible causa del suicidio de Basso

La amenaza que precipitó el suicidio de Basso

En un relato estremecedor, Caorsi compartió el testimonio de un productor paraguayo que, según dijo, amenazó directamente a Basso:

"Me llamó y me dijo: ‘Soy la persona que habló con Gustavo Basso. Le dije que, si no me devolvían lo que habían tocado, que eligiera a cuál de las hijas le mataba’".

La respuesta de Basso, según el relato, fue desgarradora: "‘Te cambio mi vida por la de mis hijas, y mi socio te va a pagar’". Caorsi vinculó este episodio al posterior suicidio del empresario: "Ahí fue que evidentemente se suicidó" contó al citado medio.