Política Yamandú Orsi |

Uruguay-China

TLC con China: "No es lo más importante", dijo Orsi

El presidente Yamandú Orsi dijo que se busca abrir el mercado chino para la carne aviar y mejorar las condiciones para la compra de leche uruguaya.

Yamandú Orsi y Xi Jinping en Beijin.

El presidente Yamandú Orsi se reunió este martes en Beijin con el presidente chino Xi Jinping, en una reunión bilateral de la que participaron varios ministros y jerarcas del Poder Ejecutivo, así como intendentes de varios departamentos.

El gobierno uruguayo firmó en las últimas horas una serie de acuerdos con el gobierno chino, en el marco de la misión oficial que llevan adelante las autoridades nacionales encabezadas por el presidente. Tras reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, Orsi habló con la prensa y calificó los avances como “parte de un proceso” que “empezó hace 38 años”, cuando se establecieron las relaciones bilaterales, y relativizó la necesidad de alcanzar un tratado de libre comercio: “Si termina en un tratado de libre comercio yo creo que a esta altura no es lo más importante”.

“Como les dijimos a las autoridades chinas, cada uno de los presidentes desde aquella época hasta acá han concurrido y han profundizado la relación, que hoy es alianza estratégica integral y que se profundiza y va teniendo nuevos elementos”, sostuvo Orsi, en alusión a los 38 años de relacionamiento entre los países. Entrevistado por Canal 5 y Canal 4, el presidente afirmó que “lo más evidente y lo que se refleja materialmente mejor es que (China) es nuestro principal socio comercial”, pero también destacó el intercambio científico y tecnológico. “Uruguay compra, por ejemplo, automóviles eléctricos de origen chino, o sea que es un proceso que no se detiene y habla de una actitud similar, desde aquella época hasta acá, de libre comercio, de apertura y de intercambio cada vez más profundo”, sostuvo.

Nuevos rubros

Consultado sobre si uno de los objetivos del gobierno es abrirle las puertas del mercado chino a la carne aviar uruguaya, Orsi afirmó que “es la idea”. “Hace años que estamos atrás de eso como país; por supuesto que en mi departamento, Canelones, es algo de lo que hace tiempo se habla”, señaló, aunque advirtió que “es un compromiso complejo, porque después hay que poder responder” a la demanda. Por otra parte, resaltó que “se trabaja también en la posibilidad de que China compre caballos para distintas actividades deportivas, algo novedoso”.

En cuanto a la exportación de leche al país asiático, que en los últimos años se ha visto resentida por decisiones comerciales de Nueva Zelanda, Orsi indicó que en estos días se va a establecer “un vínculo entre la empresa Conaprole y una empresa china de una provincia del interior”, y dijo que espera que puedan mejorarse las condiciones para la compra de leche uruguaya. “No pedimos tanto” como arancel 0, afirmó, “pero por lo menos empezar a buscar alternativas”.

