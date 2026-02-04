TLC con China: "No es lo más importante", dijo Orsi

Nuevos rubros

Consultado sobre si uno de los objetivos del gobierno es abrirle las puertas del mercado chino a la carne aviar uruguaya, Orsi afirmó que “es la idea”. “Hace años que estamos atrás de eso como país; por supuesto que en mi departamento, Canelones, es algo de lo que hace tiempo se habla”, señaló, aunque advirtió que “es un compromiso complejo, porque después hay que poder responder” a la demanda. Por otra parte, resaltó que “se trabaja también en la posibilidad de que China compre caballos para distintas actividades deportivas, algo novedoso”.

En cuanto a la exportación de leche al país asiático, que en los últimos años se ha visto resentida por decisiones comerciales de Nueva Zelanda, Orsi indicó que en estos días se va a establecer “un vínculo entre la empresa Conaprole y una empresa china de una provincia del interior”, y dijo que espera que puedan mejorarse las condiciones para la compra de leche uruguaya. “No pedimos tanto” como arancel 0, afirmó, “pero por lo menos empezar a buscar alternativas”.