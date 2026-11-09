Trabajadores portuarios: entre la precarización y la transformación tecnológica

Marrero explicó que la investigación se desarrolló mediante un proceso conjunto con el sindicato. "Nos propusimos trabajar conjuntamente con el Supra y ahí definimos intereses, preguntas, diseño, investigación, hicimos varios talleres en lo que llamamos un diseño de investigación coproducido", señaló. El objetivo fue estudiar la digitalización del trabajo portuario, las condiciones laborales y las necesidades de formación.

Uno de los aportes del informe es la cuantificación de una actividad que, según el investigador, estaba escasamente identificada en las estadísticas nacionales. El estudio reunió información sociodemográfica y laboral de Montevideo y del interior, además de reconstruir la evolución de las condiciones de trabajo entre 2006 y 2025.

"Se dice mucho y se ha dicho mucho en este conflicto que el puerto es un sector estratégico para el país. La generación de riqueza pasa por el puerto, es enorme, tanto por la exportación como por la importación, pero no así son considerados sus trabajadores de forma estratégica", afirmó Marrero.

Dos realidades laborales

El diagnóstico identifica dos grandes realidades dentro del sector. Por un lado, trabajadores con mayores niveles educativos, mejores salarios y estabilidad laboral. Por otro, un conjunto concentrado principalmente en la estiba y algunos depósitos, que enfrenta condiciones mucho más precarias.

En este último segmento, el estudio detectó elevados niveles de informalidad, trabajo por cuenta propia y pobreza en los hogares. La informalidad ronda el 56%, mientras que el trabajo por cuenta propia se ubica en torno al 40%. Asimismo, aproximadamente el 56% de los hogares vinculados a este grupo se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La población afrodescendiente también está sobrerrepresentada entre los trabajadores que desarrollan sus tareas en las condiciones más precarias.

La investigación estima que existen alrededor de 3.000 trabajadores en este segmento, aunque Marrero aclaró que el margen de error es importante. La estimación se realizó a partir de la Encuesta Continua de Hogares, que no fue diseñada específicamente para relevar el empleo portuario, y se complementó con información de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

La mayor concentración está en Montevideo, donde los trabajadores se distribuyen entre numerosas empresas y cadenas de tercerización. En el interior, en cambio, la actividad aparece más concentrada en empresas de mayor tamaño.

Tognola explicó que contar con información precisa era una necesidad para el sindicato, que denuncia estas condiciones desde hace décadas. "El sindicato viene denunciando esta situación desde el 92, desde la ley de Puertos, donde ahí se empieza a aplicar el sistema de altas y bajas, o sea, el trabajador se lo toma y se lo despide el mismo día", afirmó.

La dirigente consideró que disponer de datos permite demostrar que el problema no responde solamente a una percepción sindical. «Tener los números, saber cuántos son, dónde están, quiénes son, a nosotros nos facilita a la hora de argumentar. Este problema existe, no es una cosa que nosotros percibimos nomás, sino que tiene un sustento ahora en datos y en conocimiento científico», señaló.

El problema de los jornales

Uno de los principales factores de precariedad es la forma en que se organiza el trabajo. Los estibadores son convocados por jornal y las empresas tienen un amplio margen para determinar cuántas jornadas mensuales les asignan. El convenio de 2019 estableció un esquema de hasta 13 jornales, pero una parte importante de los trabajadores no alcanza esa cantidad.

Aunque el valor del jornal aumentó considerablemente, los ingresos mensuales continúan siendo insuficientes. Entre 2006 y 2025, el precio del jornal registró un incremento real del 72%. Sin embargo, la cantidad limitada de convocatorias impide que esa mejora se traduzca necesariamente en salarios adecuados.

Marrero indicó que el ingreso promedio de un estibador ronda los 52.000 pesos mensuales, pero advirtió que la mitad de los trabajadores percibe menos de 25.000 pesos. Incluso quienes alcanzan los 13 jornales apenas superan el salario mínimo nacional.

"Hay un problema ahí que tiene que ver con dar una resolución al problema de los jornales y una resolución definitiva al problema de la estabilidad laboral de esos trabajadores", sostuvo.

Tognola cuestionó que ese sistema se mantenga en una actividad que funciona durante todo el año y tiene un movimiento permanente de mercancías. A su entender, existen empresas con volúmenes de actividad suficientes para contar con trabajadores mensualizados, sin depender de convocatorias variables.

La incertidumbre también dificulta la organización de la vida cotidiana: los trabajadores deben permanecer disponibles sin saber cuántos días serán convocados ni qué ingresos tendrán al finalizar el mes.

Tecnología y concentración empresarial

La transformación tecnológica constituye otro de los ejes de la investigación. La incorporación de maquinaria, sistemas mecanizados y herramientas digitales modificó las tareas portuarias y redujo la necesidad de mano de obra en determinados procesos.

Tognola señaló que esos cambios no siempre fueron discutidos con los trabajadores. "Toda la incorporación de tecnología, en realidad en esos sectores no ha sido discutida con los trabajadores, no ha sido conversada, entonces eso ha hecho que hoy por hoy trabajen menos personas de las que trabajaban antes", explicó.

La dirigente agregó que la debilidad sindical de algunos sectores dificulta la defensa de los puestos de trabajo. «Si vos te afilias al sindicato, probablemente no te convoquen más en muchas de esas empresas», advirtió.

Marrero adelantó que el próximo informe del Instituto Cuesta Duarte estará dedicado a la actividad económica del puerto, el entramado empresarial y la distribución de las ganancias. Según indicó, ya se observa un proceso de concentración empresarial y un crecimiento de la rentabilidad en algunas compañías.

La transformación comprende desde la mecanización de tareas que anteriormente requerían un importante esfuerzo físico hasta la digitalización de procesos. Esta última permite mejorar los controles y reducir los tiempos de operación, pero también puede intensificar el trabajo y generar nuevas formas de desgaste.

"Mejora el control sobre el trabajo, lo hace más intenso, lo intensifica, y tiene algunos efectos sobre la salud y sobre la atención cognitiva también, otro tipo de desgaste, que además del físico, también es cognitivo", explicó.

Seguridad y jubilaciones

Las condiciones de informalidad también plantean interrogantes sobre los controles de acceso y la seguridad dentro del recinto portuario. Tognola advirtió que la ANP otorga los permisos de ingreso a partir de las nóminas que presentan las empresas, sin que exista un control suficiente sobre la situación laboral de quienes son convocados.

La dirigente consideró que la lucha contra el narcotráfico requiere mayor coordinación entre las instituciones públicas. La existencia de trabajadores que ingresan bajo modalidades informales y sin aportes a la seguridad social constituye, a su juicio, una señal de las debilidades de los controles.

La seguridad laboral es otro problema. Aunque existe un decreto específico sobre seguridad y salud ocupacional en los puertos, su cumplimiento presenta diferencias entre empresas. Tognola señaló que en compañías con sindicatos de base fuertes, como Terminal Cuenca del Plata y Montecon, las condiciones son mejores. En los sectores más precarizados, los trabajadores tienen mayores dificultades para reclamar equipos y medidas de protección.

"Un trabajador de la estiba de esas empresas pide los zapatos", afirmó.

La dirigente también planteó la necesidad de revisar las condiciones de acceso a la jubilación. Consideró que determinadas tareas portuarias deberían contemplarse como actividades con exigencias especiales, debido al esfuerzo físico y los riesgos que implican. "No es posible que un trabajador esté con 65 años subido a un barco trincando contenedores", sostuvo. Según indicó, existen conversaciones con el Ministerio de Trabajo para analizar medidas específicas en materia de seguridad social.

Formación e inclusión de las mujeres

Entre las recomendaciones del informe figura ampliar la oferta de formación para los trabajadores portuarios. Marrero señaló que actualmente no existe una trayectoria educativa formal suficientemente desarrollada para el sector, por ejemplo, mediante un bachillerato portuario en UTU.

El Instituto Cuesta Duarte trabaja en la articulación con UTU y plantea extender la discusión a la Universidad de la República, además de impulsar procesos de certificación de oficios que permitan reconocer la experiencia y las capacidades adquiridas por los trabajadores.

Otra propuesta consiste en mejorar la información estadística mediante la coordinación entre la ANP, el Banco de Previsión Social y las empresas. Marrero consideró que la Administración Nacional de Puertos debería contar con indicadores sistemáticos sobre empleo y condiciones laborales, del mismo modo que dispone de estadísticas sobre productividad y movimiento de contenedores. También propuso crear una mesa de trabajo sobre el futuro del empleo portuario, con participación de sindicatos, empresas y organismos estatales, para discutir la incorporación de tecnología y la formación necesaria.

Por su parte, Tognola destacó la escasa participación femenina. Las mujeres representan menos del 13% de la fuerza de trabajo portuaria y su presencia se concentra principalmente en tareas administrativas y de limpieza. En la estiba, la participación ronda apenas el 2%.

La dirigente consideró que la incorporación de tecnología debería contribuir a ampliar las oportunidades laborales para las mujeres, pero ese proceso todavía no se refleja en una mayor inclusión.

A esa dificultad se suman las extensas jornadas y la rotación de turnos. Los trabajadores pueden pasar de un horario de 7 a 15 a otro de 15 a 23, con consecuencias sobre la organización familiar y la salud. Por ese motivo, el sindicato también reclama una reducción de la jornada laboral.

El informe plantea así una discusión que trasciende las condiciones salariales. En un sector que gana importancia económica y avanza hacia una mayor automatización, el desafío consiste en evitar que el aumento de la productividad conviva con empleos inestables, bajos ingresos y desigualdades laborales.