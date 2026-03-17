Tucci habló sobre los "recursos heredados" y defendió la gestión del Gobierno

En particular, mencionó que la tensión se concentró en las propuestas vinculadas a gravar grandes capitales y activos en el exterior. “Ahí sí pusieron el grito en el cielo”, afirmó, al tiempo que consideró que esa reacción responde a alineamientos históricos de los partidos de oposición con determinados sectores económicos.

En materia de seguridad, Tucci cuestionó la postura de la oposición al señalar contradicciones en la discusión parlamentaria. Sostuvo que los recursos para el Plan Nacional de Seguridad estuvieron en riesgo y que su aprobación dependió de acuerdos puntuales. “Si no era por los dos votos de Cabildo Abierto, no tendríamos una política de seguridad financiada”, indicó, y agregó que luego esos mismos sectores impulsan interpelaciones.

Para el legislador, este escenario confirma que no existen alianzas estables en el Parlamento y que la dinámica política obliga a negociar caso a caso. “No hay socios estratégicos”, afirmó, y remarcó que el oficialismo dialoga con distintos partidos según los temas en discusión.

Recursos heredados y presupuesto

Respecto a los efectos concretos del presupuesto, Tucci expresó confianza en la capacidad del gobierno para implementar las políticas comprometidas en campaña, aunque advirtió que existe una distancia entre las expectativas sociales y los ritmos de la gestión pública. "Yo tengo plena confianza en los elencos del gobierno nacional, en el presidente de la República, y no tengo dudas de que el conjunto de políticas que comprometimos en campaña electoral, a partir de la ejecución del presupuesto que empezó a regir el 1 de enero, van a empezar a concretarse".

En ese marco, relativizó el impacto inmediato de algunas variables macroeconómicas en la vida cotidiana, aunque defendió la gestión realizada. “La señora que nos está viendo en su casa, yo no sé si tiene interés en saber que en la campaña electoral se decía que Uruguay tenía un déficit de 2,8 y que, cuando abrimos la puerta del Estado, era de 4 y en alza, porque la gente no come con el déficit fiscal, no lo ve, no es una cuestión tangible. Tampoco lo es que la inflación fuera muy elevada o que el nivel de endeudamiento fuera muy alto".

En la misma línea, aseguró que, con los recursos heredados, el gobierno logró mejoras en indicadores como salarios, jubilaciones e inflación. "Y si yo le digo a ella [ a la señora] que, con los mismos recursos que utilizó Lacalle Pou durante cinco años, nosotros, el año pasado, con un gobierno que asumió y se rige con el mismo presupuesto votado por Lacalle Pou, aumentamos los salarios, las jubilaciones, la inflación bajó a niveles históricos y se mantuvo a raya el déficit fiscal, entonces, bueno, capaz que no le pega directamente en su vida cotidiana de una manera grandilocuente, pero es parte de la realidad que tenemos que señalar.”

Finalmente, reconoció que dentro del propio Frente Amplio existen reclamos por una mayor velocidad en los cambios, y sostuvo que el oficialismo debe reforzar la comunicación política. “El Frente Amplio tiene la obligación de poder explicarle a su gente (…) que hay una administración seria que tiene una planificación estratégica que se va a ir cumpliendo por etapas”, concluyó.