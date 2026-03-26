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Política Argentina | Pit-Cnt | Martín Ford

50 aniversario del Golpe

¿Un punto de inflexión en Argentina? El Pit-Cnt ve señales de cambio

En representación del Pit-Cnt, Martín Ford, analizó la masiva movilización en Argentina y destacó la importancia de la unidad sindical.

Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales del Pit-Cnt, participó en la masiva movilización en Argentina.

Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales del Pit-Cnt, participó en la masiva movilización en Argentina.
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Caras y Caretas Diario

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Entrevistado en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Ford subrayó que la presencia del movimiento sindical uruguayo en estas instancias fue un gesto de solidaridad histórica y una señal de articulación frente a los desafíos actuales. “El 50 aniversario del golpe es tan trascendente para la lucha de nuestros pueblos como significativo para el momento actual que estamos viviendo, con complicaciones geopolíticas muy fuertes”, afirmó.

Las actividades se desarrollaron en la ciudad de La Plata y en Buenos Aires, con la participación de más de 70 dirigentes sindicales de América Latina y Europa. Ford integró un panel sobre el Plan Cóndor y recorrió centros clandestinos de detención, en una experiencia que calificó como “muy emotiva” y que destacó por el trabajo de memoria impulsado por las organizaciones argentinas. Posteriormente, participó en la multitudinaria movilización en Buenos Aires, que describió como “enorme”. Allí, señaló, se reivindicó la lucha de los organismos de derechos humanos, en particular de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, cuya trayectoria consideró central para la construcción de memoria y resistencia.

Un cambio en el clima social

Más allá del carácter conmemorativo de la movilización, Ford sostuvo que el evento dejó entrever un posible cambio en el estado de ánimo social frente al actual gobierno argentino.“Tenemos la sensación de que esta masividad puede ser un punto de inflexión para las luchas que se vienen”, señaló, al tiempo que reconoció que el movimiento sindical argentino ha atravesado dificultades para responder con contundencia a las políticas recientes.

En particular, apuntó a la reforma laboral impulsada por Milei, a la que calificó como “muy regresiva” y que, según indicó, ha colocado a las centrales sindicales en una situación compleja. Sin embargo, destacó que la movilización evidenció una renovación del espíritu de unidad: “Vimos algo que hacía tiempo no veíamos: la sensación de que hay que dejar diferencias de lado para enfrentar a un enemigo real”.

Ford enmarcó el escenario argentino dentro de una dinámica regional más amplia, caracterizada por el avance de las “nuevas derechas”, con una agenda que, según sostuvo, apunta directamente contra los derechos laborales y las organizaciones sindicales. “Ya no disimulan que vienen por todo. Van contra los pueblos y también contra el movimiento sindical, porque muchas veces somos la verdadera resistencia que encuentran”, afirmó. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación regional entre organizaciones sindicales para enfrentar estas políticas. “Tenemos que salir tanto en Argentina como regionalmente”, remarcó.

Asimismo, cuestionó la orientación internacional del gobierno argentino, al advertir sobre una “subordinación” a Estados Unidos que genera preocupación incluso dentro del propio movimiento sindical. De cara al futuro, Ford expresó que existe expectativa de que la movilización reciente sea el inicio de un ciclo de mayor organización y protesta. “Hay expectativas de tener movilizaciones más grandes y coordinaciones más fuertes para resistir esta andanada de quita de derechos y abusos”, señaló.

Embed - #19 Legítima Mañana | 50 años después: golpe, democracia y el nuevo orden global

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