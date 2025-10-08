Uruguay acelera negociaciones para colocar productos cárnicos y lácteos en Asia y Oceanía

La meta de las autoridades uruguayas en Indonesia fue “que identifiquen a Uruguay como un socio potencialmente clave en un mercado inmenso”, apuntó Csukasi.

La jerarca mantuvo reuniones oficiales destinadas a la habilitación de productos cárnicos y lácteos. En este marco, mencionó el interés del gobierno local para desplegar un plan nutricional dirigido a niños y madres embarazadas que consiste en dar un vaso de leche en escuelas o hospitales.

En Malasia la visita coincidió con la llegada del primer cargamento de carne bovina uruguaya, proceso que llevo varios años para su habilitación. “Hoy solo hay 2 establecimientos habilitados. Esperamos que sea el puntapié inicial para que otros estén presentes”, bregó la canciller interina.

La secretaria de Estado explicó que la misión en Nueva Zelanda incluyó otros asuntos, además de los comerciales, como innovación, riego, agricultura “verde”, cambio climático y los “créditos de carbono”, es decir, el financiamiento de proyectos para la reducción de emisiones de este componente.

Csukasi adelantó que hay interés en avanzar en cooperación sobre riego en campos uruguayos, en el marco de la nueva ley de promoción de esta actividad. Sostuvo que en cada país se identifica los productos a exportar, sus dificultades para ingresar a esos mercados, la promoción y el apoyo al trabajo de las embajadas en cada destino. “Estamos tratando de acumular el capital para ver resultados cercanos”, concluyó.

Embed - Declaraciones de la ministra interina de Relaciones Exteriores Valeria Csukasi

Detalles de la gira asiática de Valeria Csukasi

La secretaria de Estado desarrolló la misión en Indonesia los días 15 y 16 de septiembre; en ese país asiático se reunió con el secretario del Ministerio Coordinador para Asuntos Alimentarios, Ir. Kasan, MM; con el viceministro de Ambiente, Diaz Hendropriyono; con el ministro de Comercio, Budi Santoso; y con autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.

Csukaski estuvo en Malasia entre el 17 y 19 de setiembre para reunirse con la subsecretaria de la División Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores; Haznah Binti Hashim; con el viceprimer ministro, Ahmad Zahid bien Hamidi; con el secretario General del Ministerio de Industria y Comercio, Hairil Yahri Yaacob; con el director ejecutivo de Halal Development Corporation Hairol, Ariffein Sahar; asimismo, participó en la Conferencia Mundial de Negocios Halal, y visitó el pabellón del sector privado distribuidor de carne bovina uruguaya.

En Nueva Zelanda, la visita entre el entre el 22 y 23 de setiembre permitió que la jerarca mantenga reuniones con el director de la División de las Américas, James Waite; con la directora de la División de Clima, Antártida y Medioambiente, Alice Revill; con el subsecretario del Grupo de Comercio y Asuntos Económicos, Vangelis Vitalis; con el ministro de Comercio y Agricultura y ministro asociado de Relaciones Exteriores, Todd McClay; con la subdirectora General de Política y Comercio del Ministerio de Industrias Primarias, Julie Collins; y con el Consejo Empresarial Latinoamérica – Nueva Zelanda.

En Japón, Csukasi estuvo entre el 1° y el 3 de octubre. La secretaria de Estado visitó la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio; se reunió con el viceministro de Estado para Asuntos Exteriores, Takuma Miyaji; mantuvo reuniones de consultas políticas y con autoridades del Comité Conjunto Económico y Comercial Uruguay – Japón.