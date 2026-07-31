Cardama declinó venir a Uruguay a comparecer en comisión investigadora

No obstante, Garlo insistió en que se convoque formalmente a Cardama. "Entendemos que a efectos de profundizar en el trabajo de esta asesora y de atender lo que planteaba el diputado Gianoli, capaz que podemos insistir una tercera vez, expresando la necesidad de que esta Comisión releve el testimonio y dé la oportunidad al multicitado en este ámbito, señor Mario Cardama, de evacuar nuestras dudas, nuestras consultas. Entiendo también que en la última comunicación él plantea la posibilidad de responder por escrito a las preguntas que se le formulen por escrito, pero no resolvimos nada en este ámbito en ese sentido. Es una posibilidad que quedó abierta; eventualmente, la Comisión lo puede analizar. No ha sido la práctica hasta ahora, máxime teniendo en cuenta las características de todo esto".

Este viernes 31, el empresario gallego rechazó la invitación argumentando compromisos de confidencialidad para no comparecer ante la comisión investigadora del Parlamento. Cardama insistió en que le envíen preguntas por escrito.