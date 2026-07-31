Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Cardama | comisión | Uruguay-

"Solo por escrito", como quieren los blancos

Cardama declinó venir a Uruguay a comparecer en comisión investigadora

El empresario gallego Mario Cardama no aceptó la invitación de la comisión parlamentaria que investiga la compra de las OPV y pidió contestar por escrito.

Mario Cardama.

Mario Cardama.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El empresario vigués, Mario Cardama, director del varadero que lleva su apellido, rechazó este viernes 31 -por correo electrónico- la invitación para comparecer ante la comisión especial del Parlamento que investiga la compra de las dos patrulleras oceánicas por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Si bien, tanto el manda más de Cardama, como el director de proyectos de Cardama Shipyard, Pedro Álvarez y el representante de la empresa en Uruguay, Gerardo "Bocha" Moreira, habían sido invitados anteriormente de manera "no formal", según apuntó el diputado oficialista Joaquín Garlo en la última sesión de la comisión investigadora, se resolvió convocar a Cardama y a Moreira de manera oficial por medio de una nota enviada por una secretaria de la comisión.

Cardama quiere contestar solo por escrito

Oficiando casi como voceros de Cardama en la comisión, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli, explicó que Moreira ya había declinado comparecer en la investigadora parlamentaria. En tanto, su correligionario, Pablo Abdala, abogó para que el empresario gallego pueda contestar preguntas por escrito como el propio Mario Cardama había solicitado informalmente.

No obstante, Garlo insistió en que se convoque formalmente a Cardama. "Entendemos que a efectos de profundizar en el trabajo de esta asesora y de atender lo que planteaba el diputado Gianoli, capaz que podemos insistir una tercera vez, expresando la necesidad de que esta Comisión releve el testimonio y dé la oportunidad al multicitado en este ámbito, señor Mario Cardama, de evacuar nuestras dudas, nuestras consultas. Entiendo también que en la última comunicación él plantea la posibilidad de responder por escrito a las preguntas que se le formulen por escrito, pero no resolvimos nada en este ámbito en ese sentido. Es una posibilidad que quedó abierta; eventualmente, la Comisión lo puede analizar. No ha sido la práctica hasta ahora, máxime teniendo en cuenta las características de todo esto".

Este viernes 31, el empresario gallego rechazó la invitación argumentando compromisos de confidencialidad para no comparecer ante la comisión investigadora del Parlamento. Cardama insistió en que le envíen preguntas por escrito.

Temas

Te puede interesar