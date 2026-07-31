El empresario vigués, Mario Cardama, director del varadero que lleva su apellido, rechazó este viernes 31 -por correo electrónico- la invitación para comparecer ante la comisión especial del Parlamento que investiga la compra de las dos patrulleras oceánicas por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou.
"Solo por escrito", como quieren los blancos
Cardama declinó venir a Uruguay a comparecer en comisión investigadora
El empresario gallego Mario Cardama no aceptó la invitación de la comisión parlamentaria que investiga la compra de las OPV y pidió contestar por escrito.