¿Se viene la derecha en Colombia?: De la Espriella lidera preconteo electoral

La jornada electoral se inició a las 8:00 de la mañana (hora local) y terminó sin contratiempos ni alteraciones de seguridad a las 4:00 de la tarde de este domingo (hora local).

A partir del cierre se inició el preconteo de votos en las mesas, que ofreció los resultados preliminares de la segunda vuelta en menos de tres horas.

El preconteo tiene carácter informativo, mientras que los resultados oficiales se consolidarán posteriormente a través del escrutinio. Los datos de ambos procesos se publicarán en la página de la Registraduría.

Tensión en Colombia

Mientras se realizaba el preconteo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que se haga la impugnación de un grupo de mesas electorales que presentarían irregularidades como la falta de las firmas de sus jurados.

"La votación casi empatada, nadie llega a 50 %. Obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49 % versus 48 %", escribió.

En la primera vuelta, que tuvo lugar el 31 de mayo y alcanzó el porcentaje más alto de participación, un 58 %, el candidato ultraconservador venció sorpresivamente al abanderado oficialista, quien lideraba los sondeos. De la Espriella consiguió el 43,7 % de los votos (10.361.499 sufragios), mientras Cepeda obtuvo el 40,9 % (9.688.361 votos).

(En base a Sputnik y RT)