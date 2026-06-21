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Mundo Abelardo de la Espriella |

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¿Se viene la derecha en Colombia?: De la Espriella lidera preconteo electoral

El candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda, lo sigue por un muy estrecho margen de poco más de un punto porcentual.

Abelardo de la Espriella promete mano dura en Colombia si gana la elección.

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El ultraderechista Abelardo de la Espriella lidera el escrutinio de la segunda vuelta presidencial de Colombia con el 49,71% de los votos, superando al izquierdista Iván Cepeda, quien recoge el 48,64%, según datos de la Registraduría Nacional, con el 98,22% de las mesas escrutadas.

De la Espriella tuvo hasta el momento 12.842.300 votos, contra 12.566.595 de Cepeda, una diferencia que representa uno 1,1 punto porcentual.

Este domingo, más de 41,4 millones de ciudadanos fueron llamados urnas para escoger al sucesor de Gustavo Petro y al vicepresidente del país. Los 1,4 millones de electores que se encuentran en el exterior comenzaron a votar el pasado lunes.

La jornada electoral se inició a las 8:00 de la mañana (hora local) y terminó sin contratiempos ni alteraciones de seguridad a las 4:00 de la tarde de este domingo (hora local).

A partir del cierre se inició el preconteo de votos en las mesas, que ofreció los resultados preliminares de la segunda vuelta en menos de tres horas.

El preconteo tiene carácter informativo, mientras que los resultados oficiales se consolidarán posteriormente a través del escrutinio. Los datos de ambos procesos se publicarán en la página de la Registraduría.

Tensión en Colombia

Mientras se realizaba el preconteo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que se haga la impugnación de un grupo de mesas electorales que presentarían irregularidades como la falta de las firmas de sus jurados.

"La votación casi empatada, nadie llega a 50 %. Obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49 % versus 48 %", escribió.

En la primera vuelta, que tuvo lugar el 31 de mayo y alcanzó el porcentaje más alto de participación, un 58 %, el candidato ultraconservador venció sorpresivamente al abanderado oficialista, quien lideraba los sondeos. De la Espriella consiguió el 43,7 % de los votos (10.361.499 sufragios), mientras Cepeda obtuvo el 40,9 % (9.688.361 votos).

(En base a Sputnik y RT)

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