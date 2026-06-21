El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda (izquierda), dijo el domingo que impugnará 33.000 mesas de votación y afirmó que el preconteo de la Registraduría Nacional de Colombia, que da la victoria a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, no es vinculante.
tras el balotage
Tensión en Colombia: Iván Cepeda anuncia impugnación de 33.000 mesas de votación
El preconteo de votos da el triunfo de De la Espriella algo que no es reconocido por el oficialismo que anuncia acciones al respecto.