Tensión en Colombia: Iván Cepeda anuncia impugnación de 33.000 mesas de votación

El candidato del oficialista Pacto Histórico, agregó que una vez que se realice el escrutinio y "se hayan hecho las verificaciones correspondientes", reconocerá el resultado del preconteo.

Iván Cepeda advierte

Cepeda aseguró que desde su agrupación política no va a permitir "que retrocedan las conquistas sociales" que logró el Gobierno de Gustavo Petro.

"No permitiremos que se violente la democracia, ni nos asustan las amenazas de violentar nuestro ejercicio político", afirmó.

Además, reconoció que Colombia "tiene una división casi que exacta por mitades", por lo que hizo una invitación "serena, reflexiva y racional, al diálogo", y a buscar un "acuerdo nacional" para resolver los problemas estructurales del país.

Más de 41 millones de personas estaban habilitadas para votar el domingo en la segunda de la elección presidencial de Colombia.

Según la Registraduría Nacional, votó el 63,57% de los habilitados, una cifra que supera la de comicios previos.

(Sputnik)