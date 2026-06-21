Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Abelardo de la Espriella |

tras el balotage

Tensión en Colombia: Iván Cepeda anuncia impugnación de 33.000 mesas de votación

El preconteo de votos da el triunfo de De la Espriella algo que no es reconocido por el oficialismo que anuncia acciones al respecto.

Iván Cepeda advierte.

Iván Cepeda advierte.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda (izquierda), dijo el domingo que impugnará 33.000 mesas de votación y afirmó que el preconteo de la Registraduría Nacional de Colombia, que da la victoria a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, no es vinculante.

"El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial, ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio", afirmó Cepeda en un acto público en Bogotá.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,94% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtiene el 49,65 por ciento de los votos, contra el 48,7% de Cepeda.

El candidato del oficialista Pacto Histórico, agregó que una vez que se realice el escrutinio y "se hayan hecho las verificaciones correspondientes", reconocerá el resultado del preconteo.

Iván Cepeda advierte

Cepeda aseguró que desde su agrupación política no va a permitir "que retrocedan las conquistas sociales" que logró el Gobierno de Gustavo Petro.

"No permitiremos que se violente la democracia, ni nos asustan las amenazas de violentar nuestro ejercicio político", afirmó.

Además, reconoció que Colombia "tiene una división casi que exacta por mitades", por lo que hizo una invitación "serena, reflexiva y racional, al diálogo", y a buscar un "acuerdo nacional" para resolver los problemas estructurales del país.

Más de 41 millones de personas estaban habilitadas para votar el domingo en la segunda de la elección presidencial de Colombia.

Según la Registraduría Nacional, votó el 63,57% de los habilitados, una cifra que supera la de comicios previos.

(Sputnik)

Temas

Te puede interesar