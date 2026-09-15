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Política Antel | Expo Prado | soberanía

Innovación

Uruguay a la vanguardia regional: Antel lidera la conectividad y la soberanía digital de América

Uruguay lidera la región tras universalizar la fibra óptica, instalar 900 radiobases 5G y proyectar inversiones clave en inteligencia artificial.

Uruguay es vanguardia regional

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Por Redacción Caras y Caretas

En un escenario global donde el acceso a la tecnología define el desarrollo económico y la inclusión social, Uruguay vuelve a marcar un hito de vanguardia en la región. Durante la inauguración del espacio de Antel en la Expo Prado 2026, las autoridades del ente público trazaron un balance estratégico que ratifica el rol decisivo de la empresa estatal como motor de conectividad, innovación tecnológica e infraestructura de futuro.

Antel a la vanguardia

El anuncio central encabezado por el titular de la empresa, Alejandro Paz, junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, puso de manifiesto el alcance democratizador de la inversión pública: Uruguay se ha convertido en el primer país de América en universalizar el acceso a la fibra óptica en localidades con más de 1.000 habitantes. Lejos de detenerse allí, el plan de despliegue territorial contempla metas inmediatas de alta significación social. Para diciembre de 2026, con la conexión proyectada en Agraciada, Capilla del Sauce, Gallinal, Grecco, Lagos del Norte y Garibaldi, el país alcanzará la universalización en poblaciones de más de 500 habitantes, extendiendo esta cobertura a todos los pueblos de más de 100 hogares hacia el año 2027.

Esta expansión de la red física se complementa con un liderazgo indiscutido en la telefonía móvil de última generación. Con la instalación de más de 900 radiobases 5G, Antel cumplió antes de lo previsto el objetivo trazado para el quinquenio, posicionándose como la compañía de telecomunicaciones con la mayor infraestructura de este tipo en el territorio nacional. Cumplida la meta de cobertura, el desafío asumido por la gestión apunta a optimizar la calidad de los servicios asociados a esta conectividad de ultra alta velocidad.

Sustentado en un plan de inversiones proyectado en más de 750 millones de dólares para el quinquenio —a razón de 150 millones de dólares anuales—, el ente no solo atiende las demandas del presente, sino que diseña la arquitectura digital de las próximas décadas. Entre las obras clave destacan la construcción de una cuarta sala dedicada de forma exclusiva a la Inteligencia Artificial en el data center de Pando y la edificación de un nuevo centro de datos de última generación y sustentable en Las Piedras.

A la sólida propuesta de infraestructura tecnológica se suma el dinamismo cultural y deportivo que genera el Antel Arena. El recinto polifuncional registró un incremento del 100% en la cantidad de espectáculos en relación con el año anterior y un aumento del 20% en la venta de entradas. Este impulso se refuerza con el lanzamiento de Antel Arena Basket, una iniciativa estratégica orientada a consolidar al complejo como uno de los principales escenarios del básquetbol de alto nivel a escala regional.

Frente a los discursos que cuestionan el volumen y la orientación del gasto público, los avances informados por Antel demuestran que una gestión estatal eficiente, con objetivos claros e inversión continua, no solo garantiza la equidad en el acceso a las herramientas del siglo XXI, sino que posiciona a Uruguay como un modelo de soberanía tecnológica en toda América Latina.

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