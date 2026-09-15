Uruguay a la vanguardia regional: Antel lidera la conectividad y la soberanía digital de América

Sustentado en un plan de inversiones proyectado en más de 750 millones de dólares para el quinquenio —a razón de 150 millones de dólares anuales—, el ente no solo atiende las demandas del presente, sino que diseña la arquitectura digital de las próximas décadas. Entre las obras clave destacan la construcción de una cuarta sala dedicada de forma exclusiva a la Inteligencia Artificial en el data center de Pando y la edificación de un nuevo centro de datos de última generación y sustentable en Las Piedras.

A la sólida propuesta de infraestructura tecnológica se suma el dinamismo cultural y deportivo que genera el Antel Arena. El recinto polifuncional registró un incremento del 100% en la cantidad de espectáculos en relación con el año anterior y un aumento del 20% en la venta de entradas. Este impulso se refuerza con el lanzamiento de Antel Arena Basket, una iniciativa estratégica orientada a consolidar al complejo como uno de los principales escenarios del básquetbol de alto nivel a escala regional.

Frente a los discursos que cuestionan el volumen y la orientación del gasto público, los avances informados por Antel demuestran que una gestión estatal eficiente, con objetivos claros e inversión continua, no solo garantiza la equidad en el acceso a las herramientas del siglo XXI, sino que posiciona a Uruguay como un modelo de soberanía tecnológica en toda América Latina.