Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Blanca Rodríguez |

violencia política

Frente Amplio rechazó agresiones contra la senadora Blanca Rodríguez

Sostiene el Frente Amplio que que las agresiones contra Rodríguez son recurrentes y se presentan ante cada iniciativa presentada por la legisladora.

Frente Amplio manifestó solidaridad con Blanca Rodríguez.

Frente Amplio manifestó solidaridad con Blanca Rodríguez.

 Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA) se pronunció sobre las agresiones de que ha sido objeto la senadora Blanca Rodríguez, expresando su respaldo a la labor de la legisladora y exhortando a las restantes fuerzas y dirigentes políticos a "desterrar el insulto, el agravio y la confrontación violenta como práctica habitual de relacionamiento".

Señala el FA que "en reiteradas oportunidades" se ha pronunciado en rechazo de las "agresiones recibidas por compañeras frenteamplistas que constituyen violencia política basada en género".

En los últimos días, agrega, "la destinataria de una campaña de descalificación y desprestigio fue la compañera senadora Blanca Rodríguez". Y agrega que el motivo de "esta campaña es una tergiversación de sus declaraciones públicas para desacreditar su iniciativa de promover una regulación contra los discursos de odio en redes sociales".

Destaca la Mesa Política del FA que las agresiones contra Rodríguez "se desarrollan de forma sistemática ante cada una de sus iniciativas". Y agrega que "el método utilizado, de descalificar a la persona y no debatir ideas, es parte de las prácticas estructurales de violencia machista para amedrentar y silenciar a las mujeres que asumen el compromiso de ocupar lugares de representación política".

Por esta razón, el FA rechaza "las agresiones de las que fue víctima la compañera, de la misma forma que rechazamos cada una de las prácticas misóginas que se resisten al protagonismo de las mujeres en la vida política".

Exhorta a la responsabilidad

Asimismo, expresa su "total respaldo a su labor, así como nuestra solidaridad con cada persona que sufre violencia mediática o política en el ejercicio de sus funciones públicas".

Finalmente, el Frente Amplio exhorta a todas las fuerzas y dirigentes políticos "a reflexionar sobre estos hechos", al tiempo que apela a la responsabilidad para "desterrar el insulto, el agravio y la confrontación violenta como práctica habitual de relacionamiento y el fortalecimiento de la democracia".

Temas

Te puede interesar