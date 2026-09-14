La Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA) se pronunció sobre las agresiones de que ha sido objeto la senadora Blanca Rodríguez, expresando su respaldo a la labor de la legisladora y exhortando a las restantes fuerzas y dirigentes políticos a "desterrar el insulto, el agravio y la confrontación violenta como práctica habitual de relacionamiento".
violencia política
Frente Amplio rechazó agresiones contra la senadora Blanca Rodríguez
Sostiene el Frente Amplio que que las agresiones contra Rodríguez son recurrentes y se presentan ante cada iniciativa presentada por la legisladora.