Frente Amplio rechazó agresiones contra la senadora Blanca Rodríguez

Destaca la Mesa Política del FA que las agresiones contra Rodríguez "se desarrollan de forma sistemática ante cada una de sus iniciativas". Y agrega que "el método utilizado, de descalificar a la persona y no debatir ideas, es parte de las prácticas estructurales de violencia machista para amedrentar y silenciar a las mujeres que asumen el compromiso de ocupar lugares de representación política".

Por esta razón, el FA rechaza "las agresiones de las que fue víctima la compañera, de la misma forma que rechazamos cada una de las prácticas misóginas que se resisten al protagonismo de las mujeres en la vida política".

Exhorta a la responsabilidad

Asimismo, expresa su "total respaldo a su labor, así como nuestra solidaridad con cada persona que sufre violencia mediática o política en el ejercicio de sus funciones públicas".

Finalmente, el Frente Amplio exhorta a todas las fuerzas y dirigentes políticos "a reflexionar sobre estos hechos", al tiempo que apela a la responsabilidad para "desterrar el insulto, el agravio y la confrontación violenta como práctica habitual de relacionamiento y el fortalecimiento de la democracia".