Rendición de Cuentas: FA resolvió votar el proyecto como salió de Diputados

“Desde la bancada del Frente Amplio hemos resuelto votar la rendición de cuentas como fue aprobada en la Cámara de Representantes y, por tanto, no vamos a ingresar en ninguna consideración de modificación, para bien o para mal, para los dos planos”, dijo según consta en la versión taquigráfica.

Caggiani, nombró dos motivos por los que habían tomado la decisión. “En primer lugar, porque, en realidad, no tenemos la seguridad de que las modificaciones que hagamos se voten en la Cámara de Representantes y, en segundo lugar, porque ya ha habido un pronunciamiento público de otros partidos políticos de que no van a acompañar de manera general el articulado. Sin duda, eso nos dificulta, por lo menos, la posibilidad de acuerdo”, agregó al intervenir mientras los dirigentes de COFE estaban haciendo sus planteos.

La comunicación sorprendió a legisladores de la oposición, que sabían que la izquierda haría pocos cambios o no muy significativos pero no esperaban que promoviera una votación "a tapa cerrada".

Votación adelantada

El proyecto comenzó a ser tratado por el Senado el 28 de agosto y los legisladores tienen 45 días para aprobarlo. Lo habitual es que la votación se produzca al borde del límite en el mes de octubre.

Sin embargo, en esta ocasión, el oficialismo también resolvió que adelantará la consideración.

“Nuestra idea es terminar el trabajo de la comisión entre la semana que viene y la otra y después votarlo en el plenario”, dijo Caggiani.