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Política

No toca nada

Rendición de Cuentas: FA resolvió votar el proyecto como salió de Diputados

La decisión del oficialismo se basa en que no tiene la "seguridad" de que las modificaciones sean votadas en Diputados donde no tiene mayoría.

Senadores del FA no le realizarán modificaciones a la Rendición de Cuentas.

Senadores del FA no le realizarán modificaciones a la Rendición de Cuentas.

 Dante Fernandez / FocoUy
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La dificultad quedó de manifiesto semanas atrás cuando el oficialismo debió ceder a una serie de pedidos de Cabildo Abierto para sacar adelante la rendición de cuentas debido a la negativa de blancos, colorados, independientes y soberanistas de levantar sus manos para aprobar el proyecto en general.

Teniendo en cuenta este antecedente, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió no realizar modificaciones al proyecto y la ley se aprobará tal como salió de diputados. El anuncio fue realizado por el senador Daniel Caggiani mientras los legisladores recibían –por separado– a diversas organizaciones.

“Desde la bancada del Frente Amplio hemos resuelto votar la rendición de cuentas como fue aprobada en la Cámara de Representantes y, por tanto, no vamos a ingresar en ninguna consideración de modificación, para bien o para mal, para los dos planos”, dijo según consta en la versión taquigráfica.

Caggiani, nombró dos motivos por los que habían tomado la decisión. En primer lugar, porque, en realidad, no tenemos la seguridad de que las modificaciones que hagamos se voten en la Cámara de Representantes y, en segundo lugar, porque ya ha habido un pronunciamiento público de otros partidos políticos de que no van a acompañar de manera general el articulado. Sin duda, eso nos dificulta, por lo menos, la posibilidad de acuerdo”, agregó al intervenir mientras los dirigentes de COFE estaban haciendo sus planteos.

La comunicación sorprendió a legisladores de la oposición, que sabían que la izquierda haría pocos cambios o no muy significativos pero no esperaban que promoviera una votación "a tapa cerrada".

Votación adelantada

El proyecto comenzó a ser tratado por el Senado el 28 de agosto y los legisladores tienen 45 días para aprobarlo. Lo habitual es que la votación se produzca al borde del límite en el mes de octubre.

Sin embargo, en esta ocasión, el oficialismo también resolvió que adelantará la consideración.

“Nuestra idea es terminar el trabajo de la comisión entre la semana que viene y la otra y después votarlo en el plenario”, dijo Caggiani.

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