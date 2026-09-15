IM deja en suspenso declaración de interés departamental para urbanización en Bañados de Carrasco

Bergara afirmó que “como Intendencia tenemos que incorporar esos dos decretos más allá de las formalidades de si nos implica o no en nuestra autonomía municipal” lo que deriva en la necesidad de revisar eventualmente lo que la Intendencia en su momento envió a la Junta. Y agregó: “por eso estamos solicitando a la Junta que deje en suspenso el tratamiento de la solicitud que la Intendencia había hecho respecto de la actuación de un Plan de Actuación Integral Complementario (PAI) en la zona de los Bañados de Carrasco, para que la IM pueda procesar las consecuencias de estos dos decretos” del gobierno nacional antes mencionados.

Avance en paralelo

Bergara adelantó que en paralelo a esto, se estará desarrollando otra herramienta de ordenamiento territorial que es el Plan Parcial que implica un estudio más profundo sobre los usos del suelo en la zona, que no abarca solo las 228 hectáreas que plantea el proyecto urbanístico en cuestión, sino que incluye toda la zona aledaña al bañado, obviamente, en territorio de Montevideo, ya que no hay que olvidar que el Bañado se encuentra en zona fronteriza con Canelones. de hecho, el arroyo Carrasco establece ese límite entre ambos departamentos desde el bañado hasta su desembocadura en el Río de la Palta.

El Plan Parcial es un instrumento de la Ley de Ordenamiento Territorial que cada Intendencia establece en forma autónoma sobre su territorio, más allá de que sobre el Bañado de Carrasco ya se vienen ejecutando acciones ambientales conjuntas respecto de su limpieza y de que, entre ambas intendencias existe un trabajo acumulado, como fue el Proyecto de cohesión social y desarrollo ambiental sustentable para la Cuenca del Arroyo Carrasco implementado entre 2019 y 2014.

Para implementar el Plan Parcial de toda la zona la IM no necesita la autorización de la Junta Y el Intendente anuncian que se estima que ese plan tendrá una duración aproximada de un año. Bergara resumió que ese proceso promoverá la mayor participación y se propone canalizar el debate de los muchos temas que se entrelazan: ambientales, urbanísticos, económicos y de impactos sociales.

Debate político

dada las múltiples aristas y miradas posibles, no solo sobre un proyecto urbanístico sino sobre la realidad y el futuro del Bañado de Carrasco y de la evolución de todas sus zonas aledañas, Bergara reconoció que “como frenteamplistas necesitábamos ser capaces de encauzar puntos de acuerdos que nos permitan avanzar con fraternidad y con más objetividad sobre toda la discusión sobre este tema” y recalcó la importancia que sea la Mesa Departamental del FA en Montevideo “acompañe la propuesta que hacemos en el marco de un acuerdo político total de los sectores y de las bases del Frente Amplio para nosotros es una decisión política muy relevante que permite mirar este tema de manera más promisoria y fructífera con un debate necesario en la sociedad” para llegar a la mejor solución posible.

Bergara culminó reafirmando el acuerdo en clave frenteamplista ante tantas miradas diversas sobre el tema “que son genuinas que siempre han enriquecido la discusión pero que teníamos que ser capaces de sintetizarlas en clave de fraternidad y unidad frenteamplista, a eso aspiramos, promoviendo también ámbitos de mayor participación en el territorio”, concluyó.

Ante una de las preguntas formuladas, el Intendente explicó que el proceso de elaboración del Plan Parcial incluirá consultas a las más diversas opiniones que surgen de la sociedad civil y tendrá su puesta de manifiesto que “a la larga también tendrá que ser aprobado por la Junta Departamental”.

Una de las confusiones radica en que no es el proyecto urbanístico, del que solo se conocen esbozos y algunas características, lo que estuvo tratando la Junta Departamental sino una declaración de Interés Departamental que abría la posibilidad para que se realizarán estudios, para que la empresa promotora concretara un proyecto con todas las exigencias ambientales y económicas, y además que en simultáneo se implementara un Plan de Acción Integral (PAI) Complementario.

Eso es lo que ahora queda en suspenso y, por el contrario, se implementa un Plan Parcial que, aunque su nombre parezca que es más parcial que un PAI, en realidad es un Plan más amplio, tanto en área de actuación como en la profundidad de los estudios y conclusiones sobre el posible uso de los suelos, también integrando una proyección territorial sobre lo que se quiere que suceda en toda esa importante área de Montevideo.

La prospectiva imprescindible

Pero la gestión sobre el territorio, con lo que este condiciona e impacta en toda la sociedad, implica incorporar múltiples desafíos e incertidumbres, vislumbrar escenarios contrastados antes que simples proyecciones lineales, e imaginar posibles puntos de bifurcación a menudo descartados o difíciles de advertir.

Y a la vez, promover la mayor participación real de las personas, tanto de las directamente vinculadas a ese territorio como de otras tantas más alejadas pero vinculadas si o sí a la fragilidad de ese ecosistema, lo sepan o no, para que lo asuman no producto de una imposición burocrático administrativa sino como parte de la comprensión profunda que exige de manera urgente el cuidado del ambiente. Montevideo se merecía una apertura a ese proceso, habrá que estar no por arriba ni debajo sino a la altura de las circunstancias.