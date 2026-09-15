Coates y Gómez aceleran su recuperación y le apuntan a llegar al partido del domingo

El objetivo que se fijan en Nacional es que Coates y Gómez pueden estar a disposición del próximo domingo 20 de setiembre cuando reciban a Defensor Sporting a las 16:30 en el escenario tricolor.

De todas formas, irán evaluando día a día cómo evolucionan cada uno de ellos a nivel de la sanidad.

Nacional tiene como objetivo volver al triunfo considerando que viene de igualar 1-1 con Wanderers en el Viera y 2-2 con el pedrense.

En el ciclo de Daniel Carreño continúan invictos, pero a nivel de funcionamiento no han logrado sostener el envión de la victoria clásica y vienen de dejar por el camino cuatro puntos en el cierre de los últimos dos partidos.

Presentaron a Pablo Álvarez

Este lunes Nacional presentó a su nuevo gerente deportivo, Pablo Álvarez. En una conferencia de aproximadamente 30 minutos, el flamante gerente habló de su llegada al club y de lo que será su función en el equipo.

"Primero, me corresponde agradecer al lugar donde estuve, que me dio la posibilidad de desarrollarme, que es Boston River. No es fácil que te den la posibilidad. Yo siempre supe que quería hacer esto, una vez retirado. Me preparé para esto, eso me parece importante, ya desde mi etapa en Europa. Nacional es un equipo que quiero mucho, que me dio la chance de formarme como jugador, llegué a los 12 años al club. Uno siempre que asume un desafío, sueña con crecer en su carrera, en este caso en la carrera de la dirección deportiva. Esto para mí significa mucho. Primero, por lo que es Nacional, segundo por el desafío que es muy lindo, y complejo a la vez, pero bueno, espero estar a la altura, para hacer más grande a Nacional que es lo que todos queremos".

Álvarez habló del momento difícil que atraviesa el club: "Por el momento en el que llego, cuando uno define conformar una estructura deportiva, no es lo ideal que el que llegue último sea el líder del área deportiva, pero la situación se dio así. El otro día en una charla con Daniel me decía ‘si Nacional no estuviera en el momento que está, ni vos ni yo estaríamos en el club’. Creo que es una realidad. Voy a pasar por un momento de análsis, de planificación sobre todo, para lo que va a ser la siguiente temporada, pero también aportando mucho en el día a día, que es muy importante. Hoy el fútbol se ha complejizado bastante y no es solo desparramar 11 jugadores en el campo y que se las arreglen, sino que requiere de mucha planificación y mucha intervención diaria. Esa va a ser mi tarea de acá al final de año", sentenció.