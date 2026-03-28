Uruguay bajo presión: ¿soberanía real o declaraciones de compromiso?

Presiones de EEUU

Respecto a la iniciativa del presidente Donald Trump, conocida como "Escudo de las Américas", sostuvo que es “un intento de imponer la agenda estadounidense, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el 'narcoterrorismo', que podría implicar ceder soberanía a Estados Unidos mediante acciones conjuntas con el Comando Sur”.

Reconoció que hay opiniones diferentes a las internas del Frente Amplio (FA) respecto a los temas de la agenda internacional, pero defendió la postura del gobierno en temas como el bloqueo a Cuba, donde se envió ayuda humanitaria y el canciller se pronunció, y la condena a la intervención estadounidense en Venezuela. En este sentido, contrastó la postura actual con la del gobierno anterior en temas como Palestina/Gaza, señalando un cambio significativo.

“El Uruguay siempre ha estado tensionado, y más en momentos donde el mundo ha avanzado en conflictos, donde básicamente el comercio está ideologizado mucho más que antes, y las cadenas globales de valor pasan a ser cadenas más regionales”, explicó respecto a las afirmaciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre que el país recibe presiones diarias de Estados Unidos para que rompa con China.

Tras recordar la política de intervención de Estados Unidos en el continente, Caggiani se preguntó si esas presiones condicionan al país. “¿Ahora, eso quiere decir que el Uruguay está condicionado en lo que pueda ser políticamente? Bueno, siempre somos un país con restricciones, dependemos del precio del dólar, dependemos del precio del barril de petróleo, dependemos de condicionantes externas. Eso quiere decir que no tengamos márgenes. Tenemos y hemos hecho cosas incluso muy en contra de lo que piensan algunos países centrales. Pero bueno, esa es la realidad del país dependiente”, sostuvo.

Tensión en el Frente Amplio

Interrogado acerca de su visión sobre si la política exterior es uno de los temas que ha generado más tensiones con el electorado frenteamplista, respondió: “Bueno, no sé, yo creo que con el electorado, ¿no? Sin duda, con los frenteamplistas, capaz que los militantes más del casco duro, el círculo rojo, como se le dice ahora; capaz que ahí sí hay”.

En esa línea recordó que Uruguay “tiene una particularidad, que puede dialogar con todos, es serio, puede dialogar con los que piensan parecido y con los que no piensan parecido. Y eso hoy es poco común, sobre todo en la región, donde parece que nuevamente las diferentes organizaciones, en el plano regional o en el plano hemisférico, tienden a juntarse en función de las realidades ideológicas”.

Caggiani también se refirió al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump para juntar a los gobiernos de derecha del continente bajo la bandera de combatir al “narcoterrorismo”. “Firmaron un acuerdo donde dicen que se comprometen a realizar acciones conjuntas en sus países, cediendo soberanía, con el ejército o con parte del Comando Sur de Estados Unidos en sus países de origen contra algunas acciones contra el narcotráfico o contra terceros países, que no se aclara cuál es.

Y si uno mira un poco más cuál es el enemigo, al menos desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista militar, hoy para Estados Unidos es China, que es nuestro principal socio comercial”, subrayó.

O preguntado sobre su postura acerca de si Uruguay fuera invitado a integrar ese grupo, respondió: “No tengo ni la más mínima idea”. Y aclaró que Uruguay “no fue invitado”. Si es invitado, “yo voy a tratar de que no vaya”.

"Narcoterrorismo"

Respecto al motivo principal, al menos declarado, del escudo de combatir al “narcoterrorismo”, dijo que “tiene todo el olor de que es el nuevo caballito de batalla de la intervención estadounidense en la región. Pasó con Venezuela, donde después de la intervención se terminaron los barcos que trasladaban droga. No existe más el cartel de los Soles, no existe absolutamente nada. Ahora está pasando con Petro en Colombia. Entonces yo creo que comerse ese cuento para la izquierda me parece que es un tema complicado. Que la derecha lo utilice como caballito de batalla para construir un discurso es esperable”.

También hizo referencia al bloqueo a Cuba y a las amenazas de Trump de invadirla; afirmó que la Cancillería se ha pronunciado en contra. Confrontado con el hecho de que las declaraciones de la Cancillería han sido débiles, Caggiani discrepó con esa afirmación. “Hubo declaraciones del canciller de la República, entre otras cosas, hablando sobre esta situación, sobre todo sobre la situación humanitaria. Y hubo una decisión del gobierno de ayudar con leche en polvo. Si es lo suficiente o no, ahí podemos discutir”, sentenció.

“Uruguay se expresó junto con Brasil, con México, con Chile en su momento, en contra de la intervención y la acción unilateral que tomó el gobierno de EEUU para sustraer al presidente Maduro de Venezuela”, afirmó.

“De hecho, por ese comunicado, Uruguay recibió sanciones y la intervención es un límite para Uruguay. Es una línea roja para nosotros”, sostuvo.