Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal

En el articulado confluyen las distintas miradas institucionales y técnicas de los integrantes acerca del proceso penal acusatorio y adversarial. En ese sentido, el documento refleja los consensos técnicos alcanzados oportunamente entre sus miembros.

El proyecto fue presentado al presidente de la República, Yamandú Orsi, el lunes 16 de marzo.

Proyecto será presentado en el Paraninfo de la Universidad de la República

El miércoles 8 de abril, a las 18.30 horas, en el Paraninfo de la Universidad de la República, se realizará una presentación de los principales aspectos de la propuesta de reforma por parte de algunos representantes del GAT.

En el evento expondrán:

Gabriel Valentín, Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).

Marcelo Malvar, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Poder Judicial.

Valeria Bovio, Fiscal Letrada de Montevideo, Fiscalía General de la Nación (FGN).

Carina Ceschi, Defensora Pública, Dirección Nacional de la Defensa Pública, Poder Judicial.

Florencio Macedo, presidente del Colegio de Abogados del Uruguay.

* La entrada es gratuita y con inscripción previa.