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Política proyecto | Código | Parlamento

Justicia

Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal

El Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley integral de reforma del Código del Proceso Penal (CPP), elaborado por grupo asesor integrado por técnicos del GAT.

Técnicos responsables de la elaboración del proyecto de ley.

Técnicos responsables de la elaboración del proyecto de ley.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Poder Ejecutivo envió este vierne el proyecto de ley integral de reforma del Código del Proceso Penal (CPP), elaborado por un grupo asesor integrado por técnicos de diferentes instituciones. El miércoles 8 de abril se realizará una actividad de presentación en el Paraninfo de la Universidad de la República.

Conozca el proyecto de ley de reforma del CPP

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Técnicos participantes en la elaboración del proyecto

El proyecto de ley fue elaborado por el Grupo Asesor Técnico (GAT), creado por resolución del 11 de abril de 2025 del Poder Ejecutivo, y conformado por integrantes de la Prosecretaría de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Fiscalía General de la Nación (FGN).

Además, fueron convocados el Poder Judicial y el Colegio de Abogados del Uruguay.

En el articulado confluyen las distintas miradas institucionales y técnicas de los integrantes acerca del proceso penal acusatorio y adversarial. En ese sentido, el documento refleja los consensos técnicos alcanzados oportunamente entre sus miembros.

El proyecto fue presentado al presidente de la República, Yamandú Orsi, el lunes 16 de marzo.

Proyecto será presentado en el Paraninfo de la Universidad de la República

El miércoles 8 de abril, a las 18.30 horas, en el Paraninfo de la Universidad de la República, se realizará una presentación de los principales aspectos de la propuesta de reforma por parte de algunos representantes del GAT.

En el evento expondrán:

Gabriel Valentín, Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).

Marcelo Malvar, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Poder Judicial.

Valeria Bovio, Fiscal Letrada de Montevideo, Fiscalía General de la Nación (FGN).

Carina Ceschi, Defensora Pública, Dirección Nacional de la Defensa Pública, Poder Judicial.

Florencio Macedo, presidente del Colegio de Abogados del Uruguay.

* La entrada es gratuita y con inscripción previa.

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