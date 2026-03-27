Medidas se mantendrán mientras estemos ante un escenario internacional de "excepcionalidad"

Aumentos menores a los de la región

"De no disponer de una regla de este tipo, los aumentos que hoy tendríamos tanto de la nafta como del gasoil serían extraordinariamente más altos", remarcó. "Esta es una discusión importante" para la estabilidad de precios, añadió el ministro.

"En nuestra región, en Chile, Argentina, Paraguay, Perú, los aumentos han sido extraordinarios entre otras cosas porque no cuentan con un mecanismo como el que Uruguay tiene", recalcó.

Las medidas anunciadas este viernes "se mantendrán" durante el tiempo que el escenario internacional esté en "escenario de excepcionalidad", explicó el secretario de Estado. Las medidas son pensadas a corto plazo, mientras "terminamos de entender las dinámicas" del contexto internacional, advirtió Oddone, y aseveró que el aumento no se trasladará al boleto de ómnibus.

Oddone y Cardona

Medidas de mitigación para las áreas productivas

Por otra parte, el gobierno definió medidas de mitigación para las áreas productivas del país, en principio por seis meses, "fuertemente expuestas a modificaciones de precios del gasoil y que están atravesando una situación compleja por el déficit hídrico", señaló el ministro.

• ANDE: Creación de un instrumento de crédito blando, a través de las instituciones de microfinanzas, dirigido a los sectores de actividad de cereales, oleaginosos, legumbres, arroz y cultivos de invierno de lechería, por un monto máximo de 30.000 dólares y un plazo máximo de seis meses, para subsidiar hasta el 50 % de la tasa de interés de los créditos, con un tope de 350 puntos básicos.

• Garantía SIGA: Extensión de los beneficios del SIGA Agro a los sectores definidos en todo el territorio, estableciendo una comisión del 0,6 %, significativamente inferior a la comisión general, que se ubica entre 2 % y 3 %.

• BROU: Exoneración del costo de la comisión para los beneficiarios SIGA que tomen crédito con BROU.

La financiación de los cultivos de verano suele cancelarse el 30 de junio con el producido de la cosecha. Dada la situación extraordinaria, se prevé que se realicen de manera parcial en esa fecha y el saldo se abone con el producido de la zafra 2027. En este marco, el plazo del préstamo se extenderá en 12 meses.

• DGI: Extensión a 12 meses de devolución del IVA al Gasoil a contribuyentes de IMEBA.

"Políticas públicas están para amortiguar shocks a la población"

Oddone aclaró que "las políticas públicas están para amortiguar shocks para no trasladar a la población y al mundo de los negocios cosas que suceden a nivel global", y por eso entiende que son importantes.

Aclaró que esto no impide que ocurran, sino que permite gestionar el efecto para que no sea tan grande.

Asimismo, informó que el costo efectivo preliminar por tomar esta decisión es del orden de US$ 30 millones, y que "se mantendrá el tiempo que sea necesario".

"Habrá revisiones mensuales y, si se estabiliza, se volvería al esquema bimensual!, adelantó Oddone. Sobre los efectos fiscales, explicó que se está dentro del "margen de tolerancia" y se monitorea.