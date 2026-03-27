Marset en EEUU: ¿se declara culpable o inocente?

En dicha audiencia se espera que continúe el proceso de lectura formal de cargos y la definición de los siguientes pasos del juicio. En ese sentido, será clave si el uruguayo se declara culpable o no culpable de los delitos por los que se lo acusa.

Los fiscales a cargo de la acusación sostienen que Marset lavó millones de dólares en ganancias a través de bancos de EEUU y Europa junto al también uruguayo Federico Santoro, su extesorero y testaferro conocido como “Capitán”, quien fue condenado a 15 años de prisión en julio de 2025, por el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia.

Federico Santoro

La condena se dio luego de que llegara a un acuerdo con la Fiscalía por el que se declaró culpable por delitos de lavado de activos provenientes de una organización de narcotráfico internacional liderada por Marset, descrito en esa acusación como un narcotraficante “increíblemente prolífico”, capaz de mover cargamentos de hasta 10 toneladas de cocaína.

Para la fiscalía estadounidense, Marset lideraba “una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros lugares”.

La Administración de Control de Drogas (DEA) lo definió como “un Pablo Escobar de la era moderna” y “uno de los narcotraficantes más notorios de Sudamérica”.

Si se declara inocente, se inicia en un plazo de 70 días, un extenso juicio oral con jurado, donde se expondrán pruebas recogidas por la DEA y agencias regionales.

Si se declara culpable de los cargos de los que se lo acusa, se activa automáticamente la figura jurídica del Plea Bargain (juicio abreviado), una estrategia que busca reducir la pena mediante un acuerdo de colaboración, si Marset revela nombres y las rutas de su organización criminal.

Debido a que, en el sistema federal de EEUU, entre el 95% y 97% de los casos se resuelven mediante el juicio abreviado y de los pocos que van a juicio, el 98% termina en condena, parecería lógico que Marset se declare culpable de lavado de activos, delito por el que se enfrenta a una pena estipulada en 20 años de prisión.

Los abogados de peso que tendrá Marset en EEUU

Para su defensa y probable negociación, el abogado de Marset, Santiago Moratorio, armó un equipo internacional de abogados con experiencia en casos de crimen organizado y litigios federales en territorio estadounidense.

Entre ellos se destacan Rodrigo Da Silva y los exfiscales de EEUU Michael Padula y el Gene Rossi.

Rodrigo Da Silva, Santiago Moratorio y Michael Padula

Este dream team jurídico combina distintos perfiles. Da Silva aporta su experiencia en el derecho internacional, mientras que Padula y Rossi —ambos exfiscales federales— refuerzan la defensa técnica en el sistema judicial estadounidense.

En tal sentido, Rossi tiene una amplia experiencia por su labor en el Departamento de Justicia de EEUU, en el ámbito de los litigios penales y civiles, destacándose particularmente por haber integrado un grupo gubernamental especializado directamente en el combate firme al narcotráfico y al crimen organizado.

Tal como esgrimió Moratorio en una conferencia de prensa realizada días atrás en Montevideo, la estrategia de la defensa apuntaría en primer lugar a cuestionar el procedimiento de captura en Bolivia y traslado del acusado a EEUU.

Moratorio calificó la expulsión desde Bolivia como una “expulsión exprés” e “ilegal”. Denunció presuntas vulneraciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, argumentos que podrían marcar la línea de defensa en las próximas audiencias.

Investigan automotoras locales por nexos con Santoro y dinero de Marset

El pasado martes 24 de marzo, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó que “se está investigando la ruta y el dinero del narcotráfico en todas las organizaciones criminales que operan en el país”. Entre ellas, la de Sebastián Marset y los posibles vínculos que pudiese tener de lavado de activos en varias automotoras de Uruguay.

“Estamos investigando la ruta del dinero”, aseveró Negro al ser consultado sobre los movimientos del narcotraficante uruguayo. “Nos hemos propuesto hacer foco principal en el combate al narcotráfico a través del lugar que le duele, que es a través de la plata”, apuntó el jerarca.

Si bien no dio nombres, manifestó que “esas investigaciones derivaron en el encarcelamiento de al menos uno de los más importantes líderes de bandas criminales que tiene el país”, en referencia a Luis Alberto “Betito” Suárez Correa y también a Luis Fernando Fernández Albín.

La Fiscalía del Distrito Este de Virginia logró evidencias para probar que Santoro movió más de U$S 11 millones a través de bancos de EEUU.

Santoro, Marset y Koube.jpg La vida es una novela

Acerca de esas actividades, la Justicia uruguaya investiga presuntas maniobras de lavado de activos que la organización de Marset habría realizado a través de la compra de vehículos de alta gama en automotoras de Montevideo, Canelones y Maldonado, motivo por el cual, la Fiscalía de Estupefacientes de Primer Turno solicitó a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que analice una serie de operaciones realizadas mediante automotoras y su vínculo con Federico Santoro, extesorero de la banda.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que empresarios responsables de esas automotoras operaron en connivencia con Santoro, es decir, estaban al tanto de que el dinero girado provenía del mercado ilegal de las drogas.