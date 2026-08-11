Se sorteó la primera fase de la Copa AUF Uruguay

Está todo listo para que comience a rodar la pelota en el marco de la Copa AUF Uruguay. Este martes en el Estadio Centenario, se realizó el sorteo de la primera fase de eliminatoria del torneo, que contará con una serie profesional y otra amateur.
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En la fase eliminatoria amateur, los ocho equipos fueron distribuidos en cruces de eliminación directa, dónde los cuatro que resulten ganadores clasificarán a la siguiente ronda del torneo.
Los cruces son los siguientes
- Terremoto vs Bella Vista
- Deutscher vs Deportivo Italiano
- Rampla Juniors vs Lito
- Durazno vs Deportivo Colonia
Primera fase fútbol profesional de la Copa AUF Uruguay
Para esta instancia, los equipos de Primera División, sumados a los ocho clubes clasificados de la Segunda División, fueron distribuidos en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Quienes ocupen los primeros dos lugares de cada uno de ellos, sumado a los mejores cuatro terceros, accederán a la segunda fase.
Grupo 1:
- Peñarol
- MC Torque
- Danubio
- Atenas
Grupo 2:
- Plaza Colonia
- Cerro Largo
- Defensor Sporting
- Rentistas
Grupo 3:
- Deportivo Maldonado
- Wanderers
- Cerro
- Cerrito
Grupo 4:
- Racing
- Central Español
- Juventud
- Oriental
Grupo 5:
- Nacional
- Albion
- Progreso
- River Plate
Grupo 6:
- Fénix
- Liverpool
- Boston River
- Colón