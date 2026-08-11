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Deportes Copa AUF |

se renueva la ilusión

Se sorteó la primera fase de la Copa AUF Uruguay

Esta primera instancia de la Copa AUF Uruguay, se dividió en una fase amateur (que será de eliminación directa) y una profesional (fase de grupos).

Se sorteó la Copa AUF Uruguay
Se sorteó la Copa AUF Uruguay @CopaAUFUruguay
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Está todo listo para que comience a rodar la pelota en el marco de la Copa AUF Uruguay. Este martes en el Estadio Centenario, se realizó el sorteo de la primera fase de eliminatoria del torneo, que contará con una serie profesional y otra amateur.

En la fase eliminatoria amateur, los ocho equipos fueron distribuidos en cruces de eliminación directa, dónde los cuatro que resulten ganadores clasificarán a la siguiente ronda del torneo.

Los cruces son los siguientes

  • Terremoto vs Bella Vista
  • Deutscher vs Deportivo Italiano
  • Rampla Juniors vs Lito
  • Durazno vs Deportivo Colonia

Primera fase fútbol profesional de la Copa AUF Uruguay

Para esta instancia, los equipos de Primera División, sumados a los ocho clubes clasificados de la Segunda División, fueron distribuidos en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Quienes ocupen los primeros dos lugares de cada uno de ellos, sumado a los mejores cuatro terceros, accederán a la segunda fase.

Grupo 1:

  • Peñarol
  • MC Torque
  • Danubio
  • Atenas

Grupo 2:

  • Plaza Colonia
  • Cerro Largo
  • Defensor Sporting
  • Rentistas

Grupo 3:

  • Deportivo Maldonado
  • Wanderers
  • Cerro
  • Cerrito

Grupo 4:

  • Racing
  • Central Español
  • Juventud
  • Oriental

Grupo 5:

  • Nacional
  • Albion
  • Progreso
  • River Plate

Grupo 6:

  • Fénix
  • Liverpool
  • Boston River
  • Colón

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