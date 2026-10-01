Uruguay y Catar suscribieron acuerdo para promover la paz y la mediación en conflictos globales

Además, enfatizó que sostener a América Latina como región de paz y desnuclearizada constituye una prioridad estratégica, aspecto que demanda un trabajo constante, dado el aumento de las tensiones bélicas a escala internacional.

El jerarca vinculó este entendimiento con las conversaciones mantenidas semanas atrás, en la ciudad de Berna, con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y diplomáticos de Noruega. Al respecto, adelantó que se proyecta consolidar un diálogo entre Uruguay, Catar, Suiza y Noruega, con el propósito de coordinar esfuerzos e incidir en la reducción de la tensión en el mundo.

Por otra parte, respecto a la situación en Medio Oriente y la postura uruguaya en los ámbitos multilaterales, el ministro recordó la participación de la comitiva nacional encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la conferencia de la alianza ministerial global de alto nivel para implementar la solución de dos estados, en las Naciones Unidas.

Palestina e Israel

Lubetkin afirmó que la política de los dos estados constituye la única vía para garantizar la serenidad y la paz tanto para el pueblo israelí como para el palestino.

Por último, enfatizó la coherencia de la política exterior uruguaya en la materia y sostuvo que la delegación oficial mantuvo contacto directo tanto con representantes de la colectividad judía norteamericana como con la comitiva de Palestina.

“Nosotros no tenemos un doble lenguaje”, aseveró el canciller, quien remarcó la urgencia de cambiar la realidad de una zona fuertemente afectada por el conflicto y la pérdida de vidas humanas.