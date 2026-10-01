Uruguay y Catar suscribieron acuerdo para promover la paz y la mediación en conflictos globales

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, mantuvo un encuentro bilateral con el ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi. En la oportunidad, ambas autoridades suscribieron un acuerdo para el trabajo conjunto en materia de paz.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Tras la firma del instrumento diplomático en el Palacio Santos, Lubetkin resaltó que este les permitirá actuar en conjunto en grandes mediaciones internacionales.
Uruguay como actor fundamental de la resolución pacífica de controversias
En ese sentido, subrayó la importancia de articular acciones con los principales mediadores globales para aprovechar la credibilidad del país en la reducción de tensiones y la resolución pacífica de controversias, lo que resulta clave para asegurar el bienestar y el desarrollo económico y social.
Además, enfatizó que sostener a América Latina como región de paz y desnuclearizada constituye una prioridad estratégica, aspecto que demanda un trabajo constante, dado el aumento de las tensiones bélicas a escala internacional.
El jerarca vinculó este entendimiento con las conversaciones mantenidas semanas atrás, en la ciudad de Berna, con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y diplomáticos de Noruega. Al respecto, adelantó que se proyecta consolidar un diálogo entre Uruguay, Catar, Suiza y Noruega, con el propósito de coordinar esfuerzos e incidir en la reducción de la tensión en el mundo.
Por otra parte, respecto a la situación en Medio Oriente y la postura uruguaya en los ámbitos multilaterales, el ministro recordó la participación de la comitiva nacional encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la conferencia de la alianza ministerial global de alto nivel para implementar la solución de dos estados, en las Naciones Unidas.
Palestina e Israel
Lubetkin afirmó que la política de los dos estados constituye la única vía para garantizar la serenidad y la paz tanto para el pueblo israelí como para el palestino.
Por último, enfatizó la coherencia de la política exterior uruguaya en la materia y sostuvo que la delegación oficial mantuvo contacto directo tanto con representantes de la colectividad judía norteamericana como con la comitiva de Palestina.
“Nosotros no tenemos un doble lenguaje”, aseveró el canciller, quien remarcó la urgencia de cambiar la realidad de una zona fuertemente afectada por el conflicto y la pérdida de vidas humanas.