UTE ganó US$ 337 millones en 2025 y aportó una buena suma al Estado

Ventas en el mercado interno

Entre enero y diciembre los ingresos por venta de energía en el mercado interno crecieron 2,2% y totalizaron $ 76.811 millones (unos US$ 1.967 millones).

Por sectores, la comercialización de energía en el segmento residencial creció 7,7%; general (pymes) 8,6%; medianos y grandes consumidores 3,5%; y en alumbrado público cayó -0,6%. En este último caso, la baja está asociada en gran parte a la instalación de luces LED y ocurre hace varios años.

Exportaciones a la región

En tanto, los ingresos por exportaciones de energía cayeron 52% en la comparación interanual y sumaron $ 2.597 millones (US$ 66,5 millones).

Las operaciones fueron muy bajas hasta mayo y se retomaron en el segundo semestre, con picos en agosto y setiembre, casi en su totalidad hacia Argentina.

UTE volvió a importar enería

El balance dice que los costos de venta totalizaron $ 46.368 millones y crecieron 5,9% en la comparación interanual.

En ese período, los costos por compras de energía eléctrica (generadores privados e importación) aumentaron 2,9%, y los que corresponden a materiales energéticos y lubricantes se incrementaron 60%.

Durante el año pasado UTE volvió a comprar energía, principalmente a Argentina y en menor medida a Brasil, con el objetivo de sustituir recursos de generación locales de mayor costo, como las centrales térmicas. La mayor parte de esas importaciones se registró en marzo y abril y en el conjunto del año fue cercana a 5% del total de la demanda eléctrica.

También se redujo la participación de las represas hidroeléctricas, que llegó a 46% del total. Un año atrás había representado casi el 50%. Además, se recurrió a generación térmica para cubrir picos de demanda en momentos puntuales del día y su participación alcanzó el 1,9%.

Deudas

Al cierre de 2025, UTE tenía un pasivo corriente de $ 34.010 millones y no corriente de $ 105.705 millones.

Transferencias al Estado

Durante 2025, la empresa transfirió a Rentas Generales $ 6.207,6 millones (unos US$ 159 millones). No obstante, el aporte total comprometido por las ganancias del año es mayor: quedó pendiente un pago adicional de $ 1.000 millones (US$ 25,6 millones), que ya figura como obligación en el balance pero se abonará en 2026.

De esta forma, la eléctrica vuelve a consolidarse como una fuente relevante de recursos para financiar el gasto público.