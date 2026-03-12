Hacete socio para acceder a este contenido

Buenos números

UTE ganó US$ 337 millones en 2025 y aportó una buena suma al Estado

La eléctrica vuelve a consolidarse como una fuente relevante de recursos para financiar el gasto público.

UTE registro buenas ganancias en 2025.
Las empresas públicas han estado en el ojo de la tormenta en los últimos días, luego de las declaraciones del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Lo que está claro, es que son una fuente relevante de recursos para financiar el gasto público. UTE cerró el ejercicio 2025 con ganancias por $ 13.152,6 millones (US$ 336,9 millones al tipo de cambio de fin de año), según el balance de la empresa estatal.

Aunque el resultado representó una leve caída de 3% en moneda nacional frente a 2024, la eléctrica mantuvo una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 9,1%.

El balance también muestra que el aumento de la demanda de hogares y pymes impulsó los ingresos, mientras que las exportaciones de energía hacia la región se redujeron a la mitad.

Ventas en el mercado interno

Entre enero y diciembre los ingresos por venta de energía en el mercado interno crecieron 2,2% y totalizaron $ 76.811 millones (unos US$ 1.967 millones).

Por sectores, la comercialización de energía en el segmento residencial creció 7,7%; general (pymes) 8,6%; medianos y grandes consumidores 3,5%; y en alumbrado público cayó -0,6%. En este último caso, la baja está asociada en gran parte a la instalación de luces LED y ocurre hace varios años.

Exportaciones a la región

En tanto, los ingresos por exportaciones de energía cayeron 52% en la comparación interanual y sumaron $ 2.597 millones (US$ 66,5 millones).

Las operaciones fueron muy bajas hasta mayo y se retomaron en el segundo semestre, con picos en agosto y setiembre, casi en su totalidad hacia Argentina.

UTE volvió a importar enería

El balance dice que los costos de venta totalizaron $ 46.368 millones y crecieron 5,9% en la comparación interanual.

En ese período, los costos por compras de energía eléctrica (generadores privados e importación) aumentaron 2,9%, y los que corresponden a materiales energéticos y lubricantes se incrementaron 60%.

Durante el año pasado UTE volvió a comprar energía, principalmente a Argentina y en menor medida a Brasil, con el objetivo de sustituir recursos de generación locales de mayor costo, como las centrales térmicas. La mayor parte de esas importaciones se registró en marzo y abril y en el conjunto del año fue cercana a 5% del total de la demanda eléctrica.

También se redujo la participación de las represas hidroeléctricas, que llegó a 46% del total. Un año atrás había representado casi el 50%. Además, se recurrió a generación térmica para cubrir picos de demanda en momentos puntuales del día y su participación alcanzó el 1,9%.

Deudas

Al cierre de 2025, UTE tenía un pasivo corriente de $ 34.010 millones y no corriente de $ 105.705 millones.

Transferencias al Estado

Durante 2025, la empresa transfirió a Rentas Generales $ 6.207,6 millones (unos US$ 159 millones). No obstante, el aporte total comprometido por las ganancias del año es mayor: quedó pendiente un pago adicional de $ 1.000 millones (US$ 25,6 millones), que ya figura como obligación en el balance pero se abonará en 2026.

De esta forma, la eléctrica vuelve a consolidarse como una fuente relevante de recursos para financiar el gasto público.

