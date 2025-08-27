UTE registra ganancias por 170 millones de dólares en el primer semestre

Más ingresos en mercado interno

La foto de 2025 mostró que entre enero y junio los ingresos por venta de energía en el mercado interno crecieron 6,4%, según el balance, y totalizaron $ 37.415 millones.

Por su parte, las exportaciones de energía a la región disminuyeron 70% en la comparación interanual y sumaron $ 660,4 millones. Esas operaciones fueron muy bajas hasta mayo y retomaron altos niveles recién en junio pasado, casi en su totalidad hacia Argentina.

UTE volvió a importar

El balance indicó que los costos de venta totalizaron $ 22.994 millones, un crecimiento de 18% en la comparación interanual. En ese período, los costos por compras de energía eléctrica (generadores privados e importación) aumentaron 25,9%, y los que corresponden a materiales energéticos y lubricantes se incrementaron 49%.

Durante la primera mitad del año UTE volvió a comprar energía, principalmente a Argentina y en menor medida a Brasil, con el objetivo de sustituir recursos de generación locales de mayor costo como las centrales térmicas. La importación fue cercana a 8% del total de la demanda eléctrica.

Aportes a la Caja del Estado

En el primer semestre, UTE vertió a Rentas Generales la suma de $ 1.420 millones (unos US$ 36 millones), habiéndose reconocido por este importe, una disminución de los resultados acumulados. En igual período de 2024 el importe vertido fue de $ 3.492 millones (unos US$ 87 millones).