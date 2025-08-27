UTE registra ganancias por 170 millones de dólares en el primer semestre

En el primer semestre del año, UTE registró ganancias por $ 6.725,9 millones (unos US$ 170 millones al tipo de cambio de cierre de ese período), de acuerdo con el balance de la empresa publicado en los últimos días.
Las utilidades medidas en moneda nacional disminuyeron 30% en compración con la primera mitad del 2024, período que había mostrado un repunte tras superarse los efectos de la sequía de inicios de 2023.
Esa mejora se había reflejado en una disminución del gasto en combustibles para generación, no se habían registrado importaciones y se había vuelto a contar con excedentes de exportación tras la sequía.
Más ingresos en mercado interno
La foto de 2025 mostró que entre enero y junio los ingresos por venta de energía en el mercado interno crecieron 6,4%, según el balance, y totalizaron $ 37.415 millones.
Por su parte, las exportaciones de energía a la región disminuyeron 70% en la comparación interanual y sumaron $ 660,4 millones. Esas operaciones fueron muy bajas hasta mayo y retomaron altos niveles recién en junio pasado, casi en su totalidad hacia Argentina.
UTE volvió a importar
El balance indicó que los costos de venta totalizaron $ 22.994 millones, un crecimiento de 18% en la comparación interanual. En ese período, los costos por compras de energía eléctrica (generadores privados e importación) aumentaron 25,9%, y los que corresponden a materiales energéticos y lubricantes se incrementaron 49%.
Durante la primera mitad del año UTE volvió a comprar energía, principalmente a Argentina y en menor medida a Brasil, con el objetivo de sustituir recursos de generación locales de mayor costo como las centrales térmicas. La importación fue cercana a 8% del total de la demanda eléctrica.
Aportes a la Caja del Estado
En el primer semestre, UTE vertió a Rentas Generales la suma de $ 1.420 millones (unos US$ 36 millones), habiéndose reconocido por este importe, una disminución de los resultados acumulados. En igual período de 2024 el importe vertido fue de $ 3.492 millones (unos US$ 87 millones).