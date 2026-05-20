Valdomir sobre la oposición: "Hay sectores que intentan desestabilizar al gobierno"

El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir analizó en entrevista con En Perspectiva el escenario político que atraviesa el gobierno de Yamandú Orsi luego de la difusión de las últimas encuestas de opinión pública, defendió las prioridades del oficialismo y cuestionó lo que definió como una estrategia de “desestabilización” impulsada desde sectores de la oposición. En una extensa conversación, el legislador del MPP sostuvo que el país enfrenta problemas estructurales acumulados durante años y que el gobierno debe concentrarse en resolverlos sin desviarse por el clima de confrontación política.
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"Las encuestas no pueden marcar el rumbo"
Valdomir reconoció que los datos divulgados por Factum y Equipos Consultores, que muestran una caída en la aprobación del gobierno y del presidente Orsi, son leídos “con atención” dentro del oficialismo, aunque pidió evitar interpretaciones apresuradas.
“Las encuestas son insumos valiosos, pero tampoco es una cosa que nos deje o nos desvíe de las atenciones principales que hoy tiene el gobierno”, afirmó.
Para el diputado, existe una tendencia a “sobreactuar” políticamente los resultados y transformar cada medición en una lectura definitiva del escenario político. Según señaló, el gobierno atraviesa un período particularmente complejo por el contexto económico internacional y por la magnitud de los problemas heredados.
“El mundo está en una situación bastante distinta a la de hace 14 o 16 meses”, sostuvo más adelante, en referencia al aumento del precio del petróleo y a las dificultades económicas globales que afectaron las previsiones realizadas al comienzo del período.
“Hay sectores que intentan desestabilizar”
Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la crítica de Valdomir hacia determinados sectores políticos y mediáticos de la oposición, a quienes acusó de promover un clima permanente de confrontación contra el gobierno.
“Veo algunos intentos de desestabilización del gobierno por parte de algunos actores de la oposición”, afirmó.
El legislador señaló que algunos dirigentes opositores utilizan las encuestas negativas para instalar la idea de crisis política y reclamar cambios en el gabinete ministerial, mientras otros intentan vincular al oficialismo con decisiones tomadas por Fiscalía.
“Hay sectores de la oposición que primero no se acostumbraron a que perdieron y segundo están adelantando de manera muy prematura el debate preelectoral”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó particularmente las discusiones generadas en torno al traslado del fiscal Alejandro Machado y a los debates sobre el sistema previsional surgidos a partir del diálogo social.
“Se ha tratado de instalar que el gobierno va a eliminar las AFAP o rifar la credibilidad del país, cuando ni siquiera hay todavía un proyecto en el Parlamento”, afirmó.
Da Silva reaccionó y Valdomir le recordó
Esto provocó la reacción del senador blanco Sebastián Da Silva quien, a través de su cuenta de X, ironizó: “El ladrón piensa que son todos de su misma condición. Al atrevidito no se le contesta. Cuando llegue a atrevido, puede ser”.
El cruce siguió cuando el diputado Valdomir respondió el posteo de Da Silva y lo relacionó con Conexión Ganadera, empresa que cayó, dejando a más de 4.000 damnificados. “¿Vas a hacerte cargo con algo tuyo por haber promovido Conexión Ganadera?”, apuntó Valdomir.