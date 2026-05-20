Investigadora por ASSE: blancos no negocian más y Salle tiene la llave para el FA

Salle tendría la llave

A todo esto, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo que su partido no va a votar dos comisiones investigadoras, y subrayó que “se tienen que poner de acuerdo” entre la coalición y el oficialismo porque, de lo contrario, “es un papelón enorme”. Además, resaltó que hasta ahora no obtuvo una respuesta a su planteo de tratar el proyecto de prisión domiciliaria, que puso como condición para votar la investigadora. “Los blancos son ellos, ellos y ellos. En el gobierno pasado nunca pudimos sacar nada de Cabildo Abierto, siendo socios del gobierno, y ahora tampoco. Si no se sientan a arreglar con el FA, lo que va a terminar pasando es que, si [el diputado Gustavo] Salle vota, va a salir solo la [investigadora] del FA”, señaló.

Perrone se refiere a que, en caso de que Identidad Soberana, el partido liderado por Salle, que tiene dos diputados, vote ambas investigadoras, solo sería aprobada la del FA, ya que el oficialismo tiene 48 diputados, y con dos más llega a los 50 votos, mientras la coalición tiene 47, y con dos no le alcanza para la mayoría.

De todas maneras, Salle dijo que todavía no tiene posición tomada sobre el tema, y si bien “aparentemente” la llave para que salga la investigadora del oficialismo la tiene él, no le gustaría “que quedara un tema afuera”, en referencia al caso Danza, porque él no tiene problema con que “se investigue todo”. “A mí lo que me llama la atención es que me ignoran, de un lado y del otro; nadie me plantea nada. Ni blancos ni frenteamplistas han tomado contacto conmigo; esa es la pura verdad. Entonces, no sé. Por ahora, estoy en veremos”, finalizó.