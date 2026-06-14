Valeria Ripoll cuestiona la gestión del Frente Amplio en seguridad: "Dijeron que tenían un plan y no tenían nada"

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente discusión pública sobre la evolución de los delitos y las políticas de seguridad impulsadas por la nueva administración. Desde la oposición se insiste en que, tras varios meses de gestión, aún no se observan cambios sustanciales ni medidas innovadoras que permitan mostrar una estrategia diferente a la aplicada en los últimos años.

Ripoll fue especialmente crítica con lo que considera una falta de definiciones por parte de las autoridades. Según señaló, el gobierno habría desperdiciado un tiempo valioso sin presentar iniciativas concretas para enfrentar el problema.

“Perdimos un año en el que no tenían ni la más remota idea de qué hacer, más que hacer conferencias de prensa sobre cuestiones que ya existían”, sostuvo la dirigente nacionalista.

La visión de Valeria Ripoll

La exdirigente sindical y actual referente del Partido Nacional planteó que la ciudadanía esperaba respuestas rápidas en un área que fue uno de los ejes centrales de la campaña electoral. En ese sentido, remarcó que las promesas realizadas durante la contienda generaron expectativas que, a su juicio, todavía no se han traducido en acciones efectivas.

El intercambio se inscribe en una discusión más amplia sobre el rumbo de las políticas de seguridad en Uruguay. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de revisar programas, fortalecer la coordinación institucional y desarrollar una estrategia de largo plazo, desde la oposición se reclama mayor celeridad en la implementación de medidas y resultados visibles frente al delito.

La seguridad fue uno de los temas más presentes durante la campaña electoral y continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.