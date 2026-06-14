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Política

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Valeria Ripoll cuestiona la gestión del Frente Amplio en seguridad: "Dijeron que tenían un plan y no tenían nada"

Valeria Ripoll dijo que el Frente Amplio no ha demostrado contar con soluciones concretas para la inseguridad.

Valeria Ripoll en contra del Frente Amplio por la seguridad.

Valeria Ripoll en contra del Frente Amplio por la seguridad.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La seguridad pública volvió a instalarse en el centro del debate político luego de las duras críticas formuladas por la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, quien acusó al gobierno del Frente Amplio de haber llegado al poder sin una estrategia clara para enfrentar uno de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía.

Durante su participación en el programa Esta Boca es Mía, Ripoll sostuvo que la derrota de la coalición republicana en las elecciones estuvo vinculada, entre otros factores, al tema de la seguridad, pero aseguró que el actual gobierno no ha demostrado contar con soluciones concretas para revertir la situación.

"Perdimos por la inseguridad"

“El gobierno anterior perdió y uno de los motivos fue la inseguridad. Y el Frente Amplio, uno de los motivos por los que ganó, fue diciendo que tenía la herramienta para mejorarlo cuando ni siquiera tenía un plan. No tienen la menor idea de qué hacer”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente discusión pública sobre la evolución de los delitos y las políticas de seguridad impulsadas por la nueva administración. Desde la oposición se insiste en que, tras varios meses de gestión, aún no se observan cambios sustanciales ni medidas innovadoras que permitan mostrar una estrategia diferente a la aplicada en los últimos años.

Ripoll fue especialmente crítica con lo que considera una falta de definiciones por parte de las autoridades. Según señaló, el gobierno habría desperdiciado un tiempo valioso sin presentar iniciativas concretas para enfrentar el problema.

“Perdimos un año en el que no tenían ni la más remota idea de qué hacer, más que hacer conferencias de prensa sobre cuestiones que ya existían”, sostuvo la dirigente nacionalista.

La visión de Valeria Ripoll

La exdirigente sindical y actual referente del Partido Nacional planteó que la ciudadanía esperaba respuestas rápidas en un área que fue uno de los ejes centrales de la campaña electoral. En ese sentido, remarcó que las promesas realizadas durante la contienda generaron expectativas que, a su juicio, todavía no se han traducido en acciones efectivas.

El intercambio se inscribe en una discusión más amplia sobre el rumbo de las políticas de seguridad en Uruguay. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de revisar programas, fortalecer la coordinación institucional y desarrollar una estrategia de largo plazo, desde la oposición se reclama mayor celeridad en la implementación de medidas y resultados visibles frente al delito.

La seguridad fue uno de los temas más presentes durante la campaña electoral y continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.

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