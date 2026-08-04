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Sociedad tormentas | pronóstico |

LLuvias y neblinas

Inestabilidad, tormentas y posterior descenso térmico: el pronóstico del tiempo para los próximos días

Se pronostican precipitaciones, tormentas y ráfagas de viento hacia mediados de semana, seguidas de un marcado descenso de temperatura para el fin de semana.

Tormentas previstas para Uruguay

Tormentas previstas para Uruguay

 Gastón Britos / FocoUy
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Las condiciones meteorológicas en Uruguay registrarán cambios significativos a lo largo de esta semana. El panorama estará caracterizado inicialmente por un ambiente húmedo e inestable con tormentas y precipitaciones, seguido por un frente que dará paso a un fin de semana frío y despejado.

Tramo central de la semana: Lluvias, neblinas y viento

Durante los primeros días de la semana, la presencia de una masa de aire húmedo mantendrá cielos nubosos a cubiertos en gran parte del país, con alta presencia de nieblas y neblinas.

  • Norte y Noroeste: Se registraron y mantendrán temperaturas máximas de entre 24 °C y 25 °C, acompañadas de precipitaciones y tormentas aisladas.

  • Sur y Área Metropolitana: Las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 °C y 18 °C, con precipitaciones escasas, abundante nubosidad y neblinas.

  • Jueves de inestabilidad y viento: Según las proyecciones oficiales de Inumet, la jornada presentará un deterioro con precipitaciones y tormentas. Se prevé un incremento paulatino en la intensidad de los vientos del sector norte al sudoeste, con rachas de entre 30 y 50 km/h, pudiendo alcanzar o superar los 60 km/h.

Fin de semana: Descenso térmico y tiempo estable

A partir del viernes, la masa de aire inestable comenzará a desplazarse fuera del territorio nacional, dando paso al ingreso de una masa de aire frío. Coincidiendo con las proyecciones de meteorología regional (como el observatorio MetSul), el tiempo tenderá a estabilizarse sensiblemente.

  • Disminución de lluvias: A partir del viernes la probabilidad de precipitaciones pasará a ser baja o nula en todo el país.

  • Marcado descenso de la temperatura: Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 6 °C, mientras que las máximas se ubicarán en torno a los 10 °C y 13 °C durante el sábado y domingo, consolidando jornadas frías pero con mayor presencia de sol.

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