Las condiciones meteorológicas en Uruguay registrarán cambios significativos a lo largo de esta semana. El panorama estará caracterizado inicialmente por un ambiente húmedo e inestable con tormentas y precipitaciones, seguido por un frente que dará paso a un fin de semana frío y despejado.
LLuvias y neblinas
Inestabilidad, tormentas y posterior descenso térmico: el pronóstico del tiempo para los próximos días
Se pronostican precipitaciones, tormentas y ráfagas de viento hacia mediados de semana, seguidas de un marcado descenso de temperatura para el fin de semana.