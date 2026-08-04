Inestabilidad, tormentas y posterior descenso térmico: el pronóstico del tiempo para los próximos días

Norte y Noroeste: Se registraron y mantendrán temperaturas máximas de entre 24 °C y 25 °C, acompañadas de precipitaciones y tormentas aisladas.

Sur y Área Metropolitana: Las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 °C y 18 °C, con precipitaciones escasas, abundante nubosidad y neblinas.

Jueves de inestabilidad y viento: Según las proyecciones oficiales de Inumet, la jornada presentará un deterioro con precipitaciones y tormentas. Se prevé un incremento paulatino en la intensidad de los vientos del sector norte al sudoeste, con rachas de entre 30 y 50 km/h, pudiendo alcanzar o superar los 60 km/h.