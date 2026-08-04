Recuperación del Parque Mauá: inician la segunda fase de obras

Restauración del muro perimetral: Reparación integral del muro exterior e instalación de nuevo alumbrado público.

Infraestructura y nuevos servicios: Acondicionamiento de dos edificaciones existentes dentro del parque. Una se destinará a usos múltiples, mientras que la otra albergará baterías de baños y un área con potencial comercial para servicios gastronómicos.

Continuidad de actividades: Las obras se ejecutarán de forma aislada para garantizar que el parque mantenga su funcionamiento y horarios habituales de visita.

"En la primera etapa buscamos generar buenas condiciones para que las personas pudieran disfrutar del espacio interior. Ahora estamos focalizando los trabajos en la reparación del muro exterior, su iluminación y la recuperación de dos locales que sumarán servicios clave", explicó Marcelo Roux, director de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo.

Balance positivo e integración patrimonial

Desde su reapertura como espacio público, el Parque Mauá ha registrado un alto flujo de visitantes, consolidándose como un hito de encuentro que conecta el patrimonio industrial inglés, la memoria urbana y la costa montevideana a través de su sendero histórico autoguiado.

"La respuesta de la gente ha sido muy buena; el uso ha sido muy intenso, especialmente durante los fines de semana. Con esta etapa buscamos mejorar la relación del predio con el espacio exterior y dotarlo de mayor infraestructura para el disfrute de la ciudadanía", concluyó Roux.