Nacional avanzó fuerte por Kike Olivera y no se baja por Martirena

Nacional avanzó por Kike Olivera

La novela que viene desde enero aún no llegó a su fin. En las últimas horas Nacional avanzó en la contratación de Cristian "Kike" Olivera. Bahía, que pagó 400.000 dólares a Gremio por el préstamo del extremo uruguayo, pide que Nacional le pague 200.000 y el tricolor aceptaría esa posibilidad. Por su parte Gremio pidió al bolso que afronte la deuda de 2.000.000 de dólares que el conjunto gaúcho tiene con Las Angeles FC, y el albo estaría dispuesto a asumir ese compromiso, siempre y cuando coloquen determinadas cláusulas por objetivos cumplidos.

En definitiva, se negocia la llegada de un préstamo con opción de compra que podría transformarse en obligatoria si se cumplen determinados onjetivos. Lo concreto que Kike Olivera se acerca a Nacional.

Pero no es el único jugador que se reactivó en las últimas horas. El tricolor insiste por el lateral de Racing de Avellaneda Gastón Martirena. Bava necesita un lateral derecho y la dirigencia vuelve a la carga por el uruguayo.

Botta firmó contrato

Este lunes el argentino Rubén Botta pasó la revisión médica, firmó contrato y hoy se incorpora a los entrenamientos. El volante llegó el domingo a Montevideo y luego de realizar todos los tramites es nuevo jugador de Nacional por un año y medio.

El futbolista hace varias semanas que no tiene actividad pero equipo lo necesita cuanto antes en cancha. Habrá que ver si Bava lo convoca para la primera fecha del Cluausta ante Boston River.

Además, vale recordar que Nacional no contará con su figura Maximiliano Gómez, suspendido por acumulación de cinco amarillas.