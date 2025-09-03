Venezuela: alertan sobre una operación mediática y de guerra psicológica contra el país latinoamericano

Verificación de la fuente: El video, difundido inicialmente en la red social del expresidente Donald Trump, no cuenta con información verificable como lugar, fecha o detalles concretos del supuesto ataque.

Desmentida oficial: El ministro de Comunicaciones de Venezuela ha emitido una declaración oficial desmintiendo el video y explicando que ha sido producido con inteligencia artificial.

Imposibilidad del relato: El relato mediático es inviable desde el punto de vista logístico. Un barco pesquero con 11 tripulantes no podría recorrer la distancia de 1.350 km (840 millas) que separa la Península de Paraguaná, en Venezuela, de Cayo Hueso, en Estados Unidos. La narrativa busca legitimar una operación que, lamentablemente, se basa en la manipulación y que, supuestamente, ha cobrado la vida de 11 personas.

Precedentes históricos: Este tipo de operaciones no son nuevas. Se asemejan a incidentes fabricados como el del Golfo de Tonkín en 1964, que sirvió de pretexto para la escalada de la guerra en Vietnam y que años después se demostró que era falso.