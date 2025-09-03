En respuesta a la reciente difusión de un video y reportes mediáticos, originados en Estados Unidos, sobre un presunto ataque a una embarcación venezolana, diversas organizaciones sociales y políticas de Venezuela emiten una declaración conjunta para alertar a la opinión pública sobre lo que consideran una operación mediática y de guerra psicológica en curso.
Engaño
Venezuela: alertan sobre una operación mediática y de guerra psicológica contra el país latinoamericano
Desde Venezuela señalan que el video del supuesto ataque de EEUU a una embarcación difundido por Marco Rubio fue producido por inteligencia artificial.