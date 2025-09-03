Hacete socio para acceder a este contenido

Política Venezuela | EEUU | Marco Rubio

Engaño

Venezuela: alertan sobre una operación mediática y de guerra psicológica contra el país latinoamericano

Desde Venezuela señalan que el video del supuesto ataque de EEUU a una embarcación difundido por Marco Rubio fue producido por inteligencia artificial.

Por Redacción de Caras y Caretas

En respuesta a la reciente difusión de un video y reportes mediáticos, originados en Estados Unidos, sobre un presunto ataque a una embarcación venezolana, diversas organizaciones sociales y políticas de Venezuela emiten una declaración conjunta para alertar a la opinión pública sobre lo que consideran una operación mediática y de guerra psicológica en curso.

Las organizaciones expresan su preocupación y desmienten la veracidad de los hechos, instando a los comunicadores y a la ciudadanía a no reproducir este tipo de material, el cual carece de verificación y busca desestabilizar la región.

Puntos clave de la declaración de organizaciones y periodistas de Venezuela:

  • Verificación de la fuente: El video, difundido inicialmente en la red social del expresidente Donald Trump, no cuenta con información verificable como lugar, fecha o detalles concretos del supuesto ataque.

  • Desmentida oficial: El ministro de Comunicaciones de Venezuela ha emitido una declaración oficial desmintiendo el video y explicando que ha sido producido con inteligencia artificial.

  • Imposibilidad del relato: El relato mediático es inviable desde el punto de vista logístico. Un barco pesquero con 11 tripulantes no podría recorrer la distancia de 1.350 km (840 millas) que separa la Península de Paraguaná, en Venezuela, de Cayo Hueso, en Estados Unidos. La narrativa busca legitimar una operación que, lamentablemente, se basa en la manipulación y que, supuestamente, ha cobrado la vida de 11 personas.

  • Precedentes históricos: Este tipo de operaciones no son nuevas. Se asemejan a incidentes fabricados como el del Golfo de Tonkín en 1964, que sirvió de pretexto para la escalada de la guerra en Vietnam y que años después se demostró que era falso.

  • Advertencia de escalada: La difusión de este material constituye un pretexto para futuras agresiones y para legitimar el hostigamiento contra la nación venezolana, abriendo la puerta a una posible escalada militar en la región.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado a los comunicadores y periodistas de América Latina y el Caribe a ejercer un periodismo ético y a denunciar este tipo de operaciones que amenazan la paz, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de Venezuela.

