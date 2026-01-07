Venezuela decreta siete días de duelo nacional en honor a los caídos ante la agresión de EEUU

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha oficializado un decreto de siete días de duelo nacional en memoria de los civiles y militares que perdieron la vida el pasado sábado 3 de enero durante la agresión perpetrada por fuerzas de Estados Unidos. El anuncio fue realizado desde la Comuna Socialista José Félix Ribas, donde la mandataria rindió tributo a quienes calificó como mártires que ofrendaron su vida en defensa del territorio y la institucionalidad del país.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Durante el acto, Rodríguez reafirmó el compromiso inquebrantable del Gobierno Bolivariano con la paz y la soberanía, exigiendo la liberación inmediata del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores. En su intervención, la mandataria exigió el cese del acoso contra el pueblo venezolano y aseguró que, a pesar de las circunstancias, el gobierno se mantiene consolidado y respaldado por el poder político de las bases populares, el cual definió como una barrera infranqueable ante las agresiones armadas unilaterales denunciadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
En el marco de esta jornada de resistencia, la presidenta encargada subrayó que el Estado venezolano garantiza derechos fundamentales como la independencia nacional, la prosperidad y la felicidad social frente a la ilegalidad internacional. Rodríguez enfatizó que el país transita un camino de paz respaldado por un pueblo que gobierna y que se mantiene unido para defender la dignidad histórica de la nación.
Venezuela continúa su camino
Como parte del despliegue de gestión operativa, la mandataria inspeccionó diversos proyectos de infraestructura y servicios financiados mediante Consultas Populares Nacionales. Estas obras incluyen la dotación de tanques de agua, la sustitución de techos en viviendas y la construcción de un nuevo Gimnasio Comunal, iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida de los más de 12.800 habitantes de la zona.
La jornada también sirvió para visibilizar el avance de la economía comunal productiva a través de unidades como la Textilería José Félix Ribas y la planta potabilizadora local. Estas organizaciones, junto al Plan Bodega y el Movimiento de Emprendedores Juntos, demuestran la capacidad de autogestión de la comunidad para combatir el desabastecimiento y fortalecer el tejido social productivo en sectores estratégicos como el textil, la alimentación y la manufactura de artículos de limpieza.