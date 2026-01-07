Venezuela decreta siete días de duelo nacional en honor a los caídos ante la agresión de EEUU

Venezuela continúa su camino

Como parte del despliegue de gestión operativa, la mandataria inspeccionó diversos proyectos de infraestructura y servicios financiados mediante Consultas Populares Nacionales. Estas obras incluyen la dotación de tanques de agua, la sustitución de techos en viviendas y la construcción de un nuevo Gimnasio Comunal, iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida de los más de 12.800 habitantes de la zona.

La jornada también sirvió para visibilizar el avance de la economía comunal productiva a través de unidades como la Textilería José Félix Ribas y la planta potabilizadora local. Estas organizaciones, junto al Plan Bodega y el Movimiento de Emprendedores Juntos, demuestran la capacidad de autogestión de la comunidad para combatir el desabastecimiento y fortalecer el tejido social productivo en sectores estratégicos como el textil, la alimentación y la manufactura de artículos de limpieza.