Venezuela inicia "fase superior" de ejercicio militar defensivo con el despliegue de 200.000 efectivos

Respuesta a la “Insólita Presencia Bélica” de EEUU

La maniobra militar ocurre en el contexto de una creciente tensión con Estados Unidos, cuya presencia bélica en el mar Caribe ha sido calificada por Caracas como una “agresión”.

Desde agosto, EE. UU. ha desplegado en las costas venezolanas buques de guerra, un submarino y aviones de combate, bajo el alegato de combatir el narcotráfico.

En paralelo, Washington ha acusado al presidente Maduro de liderar un cártel de narcotráfico y ha aumentado la recompensa por información que conduzca a su arresto.

En octubre, el expresidente Trump admitió haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, lo que Caracas considera una evidencia de conspiración.

Prioridad: defensa integral y lucha contra otras amenazas

Padrino López aseguró que el ejercicio "no va en desmedro" de las operaciones cotidianas de la FANB, que incluyen la lucha contra el narcotráfico, la desarticulación de grupos irregulares armados en la frontera colombo-venezolana, y el combate contra "grupos terroristas".

El ministro concluyó con un mensaje de tranquilidad a la población: "El pueblo de Venezuela debe saber que tiene una Venezuela resguardada, protegida, defendida por la FANB y por el liderazgo de nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro."

Condena internacional a las acciones de EEUU

Las acciones militares de EE. UU. en el Caribe han generado preocupación internacional. El representante permanente de Rusia ante la ONU las ha calificado como una "campaña descarada de presión".

Adicionalmente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y los gobiernos de Colombia, México y Brasil, han condenado los bombardeos perpetrados por EE. UU. contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que han dejado decenas de muertos, y que expertos de la ONU han señalado como "ejecuciones sumarias" contrarias al derecho internacional.