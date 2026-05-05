La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, recibió a Federación Ancap (Fancap) en una reunión de la que también participó el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) por el negocio del Pórtland en Uruguay. Por esta cita, Fancap levantó las medidas en La Tablada. “Vamos a apostar a este espacio de diálogo”, señaló el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri.
Encuentro
Fancap levanta medidas y comienza a negociar con el gobierno por el Pórtland
La ministra de Industria Fernanda Cardona se reunió con el sindicato por la reestructura que pretende aplicar Ancap para reflotar el negocio del Pórtland.