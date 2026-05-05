Fancap levanta medidas y comienza a negociar con el gobierno por el Pórtland

Por su parte, Fancap había propuesto un plan de inversiones de unos US$ 180 millones hacia 2035, que pretende “cambiar la dinámica empresarial cementera de Ancap”, según señaló el documento presentado por Fancap.

Según relató Sprovieri, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) habría hecho observaciones a las inversiones propuestas por Fancap, aunque no detalló en qué consistirían ya que “no se observaron en detalle”.

Por otra parte, Sprovieri agregó que si bien el encuentro con la ministra de Industria estuvo destinado a dialogar sobre el negocio del Pórtland, se espera que el sindicato termine de detallar una propuesta por convenio colectivo para presentar a la empresa pública. La misma consiste en elaborar un plan para aumentar el ingreso de personal a las plantas.

Medidas

Fancap había indicado hace algunas semanas que aplicaría “medidas sorpresivas y distorsivas” para afectar el funcionamiento de las plantas de la petrolera en reclamo al plan de reestructuración del negocio del Pórtland.

Sin embargo, Sprovieri aseguró que no se aplicarían medidas sindicales durante el tiempo que se extienda el diálogo con las autoridades del gobierno. “La ministra nos brindó un espacio para aportar”, dijo.