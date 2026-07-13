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Política Género | July Zabaleta | víctimas

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Violencia de género: hay 2.534 casos con tobillera electrónica y unas 5 mil personas monitoreadas

La directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, explicó el funcionamiento del sistema de tobilleras y su alcance desde 2013.

Directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.

Directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta.

 Ignacio Turell/ Presidencia
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El sistema de tobilleras electrónicas para casos de violencia doméstica y de género mantiene actualmente 2.534 situaciones activas y ha brindado protección a más de 22.500 víctimas desde su puesta en marcha en 2013. Así lo informó la directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, en una entrevista concedida a Comunicación Presidencial y publicada en el sitio web de Presidencia.

De acuerdo con la jerarca, el programa monitorea a más de 5.000 personas y, desde su creación, más de 45.000 ingresaron al sistema, destinado a situaciones consideradas de alto riesgo. Además, indicó que el objetivo para este período es contar con unas 2.950 tobilleras disponibles.

Zabaleta explicó que los 2.534 casos activos pueden involucrar a una víctima y un ofensor o, en algunos casos, a más de una víctima. Señaló que el programa busca evitar nuevas situaciones de violencia, controlar el cumplimiento de las medidas de prohibición de acercamiento y proteger la vida de las personas afectadas.

Monitoreo de víctimas

Según detalló, el monitoreo comienza cuando la víctima acepta incorporarse al sistema y se apoya en distintas tecnologías que permiten conocer en tiempo real la ubicación de las personas involucradas y la distancia existente entre ellas.

La directora agregó que la medida tiene una duración promedio de 180 días, aunque puede extenderse por resolución judicial cuando persiste la situación de riesgo. También explicó que, frente a un incumplimiento del perímetro establecido o a una alerta, se activan distintas acciones de manera simultánea para resguardar a la víctima e intervenir sobre el ofensor.

"Lo primero que se hace es proteger a la víctima. Cada vez que hay un incumplimiento del ofensor se comunica a la Justicia. El impacto esperado y cumplido es muy positivo", afirmó Zabaleta. En ese sentido, sostuvo que desde la creación del sistema "se ha protegido la vida de todas las que ingresaron al sistema de monitoreo".

Respecto a las denuncias por violencia doméstica y de género, recordó que pueden ser realizadas por la propia víctima o por un tercero, ya sea a través del 9-1-1, en cualquier comisaría del país, mediante la modalidad virtual o llamando al 0800 5000.

"Es muy importante saber que se puede denunciar en forma anónima. Lo fundamental es la llamada al 9-1-1; para casos de violencia doméstica y de género la llamada es prioridad uno. De esa manera, se envía el recurso policial más cercano", subrayó la directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior.

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