Violencia de género: hay 2.534 casos con tobillera electrónica y unas 5 mil personas monitoreadas

Monitoreo de víctimas

Según detalló, el monitoreo comienza cuando la víctima acepta incorporarse al sistema y se apoya en distintas tecnologías que permiten conocer en tiempo real la ubicación de las personas involucradas y la distancia existente entre ellas.

La directora agregó que la medida tiene una duración promedio de 180 días, aunque puede extenderse por resolución judicial cuando persiste la situación de riesgo. También explicó que, frente a un incumplimiento del perímetro establecido o a una alerta, se activan distintas acciones de manera simultánea para resguardar a la víctima e intervenir sobre el ofensor.

"Lo primero que se hace es proteger a la víctima. Cada vez que hay un incumplimiento del ofensor se comunica a la Justicia. El impacto esperado y cumplido es muy positivo", afirmó Zabaleta. En ese sentido, sostuvo que desde la creación del sistema "se ha protegido la vida de todas las que ingresaron al sistema de monitoreo".

Respecto a las denuncias por violencia doméstica y de género, recordó que pueden ser realizadas por la propia víctima o por un tercero, ya sea a través del 9-1-1, en cualquier comisaría del país, mediante la modalidad virtual o llamando al 0800 5000.

"Es muy importante saber que se puede denunciar en forma anónima. Lo fundamental es la llamada al 9-1-1; para casos de violencia doméstica y de género la llamada es prioridad uno. De esa manera, se envía el recurso policial más cercano", subrayó la directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior.