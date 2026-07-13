Cuba alerta sobre la "mentira" que esconde la cumbre "antiterrorista" convocada por EEUU

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, adelantó que la reunión convocada para esta semana por el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, que tiene como eje central "combatir el terrorismo de la extrema izquierda", se basa en la "mentira".
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En una interacción en su cuenta de X, el titular de Relaciones Exteriores del gobierno cubano consideró que la cumbre internacional que se realizará el próximo miércoles en Washington es "maccartista", con referencia a la persecución, acusación infundada y 'cacería de brujas' que impulsó el senador republicano Joseph McCarthy contra supuestos comunistas durante la Guerra Fría.
"La reunión ministerial maccartista convocada por el Secretario de Estado de EEUU para esta semana de julio descansará lógicamente en la mentira", escribió Rodríguez.
Revivir el Plan Cóndor
En su opinión, en este encuentro, al que han sido convocados representantes de 60 países, "se intentará fundamentar la existencia de supuestos peligros impulsados por fuerzas progresistas, organizaciones de izquierda, movimientos sociales y todo el que luche contra la opresión, la explotación, el racismo, la guerra, el intervención y la brutalidad imperialista desatadas por el actual gobierno estadounidense".
Para el canciller cubano, con este tipo de reuniones se da un "paso para restaurar la intimidación y legitimar políticas como el nefasto Plan Cóndor, que se basó en similares pretextos".
La reunión convocada por Rubio ha generado rechazo en algunos sectores, que consideran que el supuesto "terrorismo de la extrema izquierda" no representa una amenaza para la seguridad nacional ni mundial.
Asimismo, otras voces críticas han apuntado que este tipo de categorización sin fundamento podría dar pie a futuras acciones armadas contra los grupos que sean catalogados de "terroristas" unilateralmente por Washington, como el caso de Venezuela, una etiqueta que sirvió de excusa para la agresión y secuestro del presidente, Nicolás Maduro.