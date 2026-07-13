Trabajadores de TCP levantan paro y retoman tareas en el puerto, tras preacuerdo en el ministerio

"Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) informa a sus clientes, usuarios y a la comunidad portuaria que el Sindicato de Trabajadores de TCP ha comunicado que luego de la asamblea realizada del día de hoy se nos comunicó el reintegro a la actividad normal a partir de las 16:00 horas. En consecuencia, desde ese momento se retomará la atención habitual a camiones y la operativa de la terminal", comunicó la empresa en un comunicado.

COMUNICADO A LOS USUARIOS REINICIO DE ACTIVIDADES DESDE LAS 16:00 HS DEL DÍA DE HOY



Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) informa a sus clientes, usuarios y a la comunidad portuaria que el Sindicato de Trabajadores de TCP ha comunicado que luego de la asamblea realizada del día… pic.twitter.com/gTwSP0jwAh — Katoen Natie TCP (@ktntcp) July 13, 2026