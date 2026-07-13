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Política TCP | sindicatos | puerto

Principio de acuerdo

Trabajadores de TCP levantan paro y retoman tareas en el puerto, tras preacuerdo en el ministerio

Luego de reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, sindicato y TCP llegaron un preacuerdo y trabajadores retomarán tareas mientras se sigue negociando.

TCP y trabajadores llegaron a un preacuerdo para el nuevo convenio colectivo.

TCP y trabajadores llegaron a un preacuerdo para el nuevo convenio colectivo.
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Por Redacción Caras y Caretas

Luego de llegar a un principio de acuerdo en la reunión tripartita celebrada este lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) anunció el cese del paro en el puerto de Montevideo, a partir de las 16:00 hs. de este lunes 13 de julio.

Durante la reunión, el MTSS presentó una propuesta que fue discutida y finalmente aceptada por los trabajadores en asamblea. Allí decidieron reanudar la actividad en el puerto de Montevideo desde las 16:00 de este lunes mientras se sigue negociando por un acuerdo definitivo en el marco del nuevo convenio colectivo (el anterior venció a fines de mayo).

La empresa y el sindicato de TCP firmaron una cláusula de no innovar ni realizar medidas de urgencia, al menos, hasta el 22 de julio.

"Lo importante es que ahora hay acuerdo, hay que sentarse a trabajar y poner mucho pienso", dijo tras la asamblea del sindicato el dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo.

"Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) informa a sus clientes, usuarios y a la comunidad portuaria que el Sindicato de Trabajadores de TCP ha comunicado que luego de la asamblea realizada del día de hoy se nos comunicó el reintegro a la actividad normal a partir de las 16:00 horas. En consecuencia, desde ese momento se retomará la atención habitual a camiones y la operativa de la terminal", comunicó la empresa en un comunicado.

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