Luego de llegar a un principio de acuerdo en la reunión tripartita celebrada este lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) anunció el cese del paro en el puerto de Montevideo, a partir de las 16:00 hs. de este lunes 13 de julio.
Principio de acuerdo
Trabajadores de TCP levantan paro y retoman tareas en el puerto, tras preacuerdo en el ministerio
Luego de reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, sindicato y TCP llegaron un preacuerdo y trabajadores retomarán tareas mientras se sigue negociando.