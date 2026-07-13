Brenta pone en duda el futuro de la Coalición y reveló qué es lo único que la mantiene unida

A juicio del legislador, la imagen de unidad que exhibieron los partidos de la Coalición al anunciar su rechazo a la Rendición de Cuentas esconde profundas diferencias internas. "Todos sabemos que en realidad no todo el mundo piensa lo mismo ahí adentro. Hay estrategias diferentes y objetivos diferentes", sostuvo.

Sin embargo, Brenta consideró que existe un factor que mantiene cohesionados a los distintos sectores opositores. "Lo que tienen en común es bloquear al gobierno del Frente Amplio. Ese es el elemento principal que los une", aseguró. "Como decía Borges, no los une el amor sino el espanto. A ellos no los une el amor; los une tratar de bloquear la gestión del gobierno de izquierda", expresó.

"No serán una alianza permanente"

El senador también puso en duda la continuidad de esa unidad política de cara a las próximas elecciones nacionales. En particular, consideró que el Partido Colorado buscará recuperar protagonismo propio y dejar de ocupar un rol secundario dentro de la Coalición.

"No creo que el Partido Colorado esté dispuesto en la próxima elección a hacer simplemente de furgón de cola del Partido Nacional", afirmó. Según Brenta, los colorados intentarán presentar una propuesta electoral propia y competir directamente con el Partido Nacional, lo que, a su entender, evidencia que la actual cohesión de la Coalición tiene límites. "Después de este capítulo, los posicionamientos son totalmente diferentes sobre cómo encarar el futuro", sostuvo.

Las declaraciones del senador llegan después de que las bancadas del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente anunciaran que no acompañarán la Rendición de Cuentas ni siquiera en su votación en general, una decisión que el oficialismo interpreta como una muestra de confrontación política y no únicamente como una discrepancia sobre el contenido del proyecto.