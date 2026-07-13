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Mundo Irán | Donald Trump | Ormuz

Escalada bélica en Medio Oriente

Respuesta persa a Trump: Irán siempre fue el guardián del estrecho de Ormuz y lo seguirá siendo para siempre

Canciller de Irán respondió a las declaraciones del presidente EEUU sobre tomar el control del estrecho de Ormuz y cobrar una "compensación" para la navegación.

Canciller de Irán, Abbas Araghchi, le contestó a Trump sobre el estrecho de Ormuz. &nbsp;

Canciller de Irán, Abbas Araghchi, le contestó a Trump sobre el estrecho de Ormuz.

 
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, respondió este lunes a las declaraciones del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre el estrecho de Ormuz, su intención de tomar el control de la navegación y una "compensación" económica por el paso de buques comerciales.

"Trump tiene toda la razón. Quien garantice la seguridad de los buques comerciales en el estrecho de Ormuz debería ser compensado por este servicio", afirmó Araghchi.

"Irán siempre fue el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre. Un 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos", concluyó.

Las declaraciones previas de Trump sobre Ormuz

Trump, escribió anteriormente que "el estrecho de Ormuz está abierto y seguirá estándolo, con o sin Irán".

"A partir de ahora, Estados Unidos será conocido como el guardián del estrecho de Ormuz, pero como tal y, por una cuestión de justicia, recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada, por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad en esta zona tan volátil del mundo", agregó.

FUENTE: RT en Español

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