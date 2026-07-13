El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, respondió este lunes a las declaraciones del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre el estrecho de Ormuz, su intención de tomar el control de la navegación y una "compensación" económica por el paso de buques comerciales.
Escalada bélica en Medio Oriente
Respuesta persa a Trump: Irán siempre fue el guardián del estrecho de Ormuz y lo seguirá siendo para siempre
Canciller de Irán respondió a las declaraciones del presidente EEUU sobre tomar el control del estrecho de Ormuz y cobrar una "compensación" para la navegación.