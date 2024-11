Votar al FA con perspectiva de género

Sin ser analista política, como mujer con un enfoque analítico hacia los números, no solo me interesa calcular y revisar datos, sino también comprender su significado. Desde esta perspectiva, no es casual que una proporción significativa de mujeres vote por el Frente Amplio (FA); esto refleja la relevancia de su agenda de género, un esfuerzo destacado del partido. Sin embargo, en términos de estrategia de campaña, el Frente Amplio (FA) aún tiene mucho por hacer para atraer a un mayor número de votantes femeninas. Es fundamental que profundice sus estrategias dirigidas a las mujeres, destacando cómo sus propuestas pueden mejorar sus vidas y cómo estas políticas se alinean con sus intereses y necesidades.